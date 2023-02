Se corrió la carrera de Aventuras en el Vivero de Claromecó

19 febrero, 2023

Este domingo por la mañana se disputó la carrera de Aventuras en la Estación Forestal Ingeniero Paolucci en Claromecó, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Estos fueron los podios:

Caballeros General 4K: 1) Dante García Orsili de Tres Arroyos, 2) Pablo Pedernera (Ts As) y 3º Jorge Ibarlucía (Ts As).

Damas General 4K: 1) Maia Rodríguez (Ts As) 2) María Beguiristain (Ts As) y 3) Tatiana Alvarez (Ta As).

Caballeros 8K: 1) Federico Cabello (Ts As) 2) Diego Annechini (Capital) 3) Francisco Candia (Ts As).

Damas: 8 Km, 1) Viviana Román (Ts As) 2) Vanina Lofiego (Ts As) 3) Florencia Sagasti (Ts As)

Volver