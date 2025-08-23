Se cumplen 40 años del fallecimiento Maestro Scout Emilio Medina Zambelli (audio)

23 agosto, 2025 0

Este 24 de agosto se cumplen 40 años de la desaparición física del maestro scout Emilio Medina Zambelli.

Desde el Grupo Scout Tomás Santa Coloma lo recuerdan con mucho afecto a quien fuese integrante destacado de la institución.

En LU 24, el jefe Oscar Meijide remarcó que “fue uno de los primeros scouts de la Compañía Tomás Santa Coloma, siendo muy joven allá por el año 1916, se formó y llego a ser jefe de Agrupación por muchísimos años”.

“Precursor de la compra de la Casa Scout y el Parque Miedan, demostró interés por la Arqueología, la Filatelia y la Música”, añadió.

Dentro del Movimiento Scout Nacional llegó al cargo de Comisionado de la Asociación de Scout de Argentina, Inspector y Comisionado de Distrito, entre tantos logros.

Entre sus actividades privadas más destacadas, fue unos de los fundadores del Club Istilart, integrante de la Liga de Fútbol, el Tiro Federal y la Sociedad Colombofilia.

“Siempre supo representar muy bien nuestra institución y llevó adelante diferentes actividades que marcaron un legado en mucho de los niños, jóvenes y adultos que formaron parte de nuestro segundo hogar”, subrayó.

“Hoy en día se lo recuerda como un gran maestro, agradeciendo todo lo que nos dejó como integrante de nuestro grupo y persona de bien de la comunidad de Tres Arroyos, demostrando estar Siempre Listo, en cada una de sus acciones”, concluyó.

