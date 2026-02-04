Se cumplen hoy 48 años del heroico rescate que dio origen al Día del Guardavidas

Cada 4 de febrero en nuestro país se celebra el Día Nacional del Guardavidas en homenaje a Guillermo “Chino” Volpe, el primer rescatista muerto al intentar salvarle la vida a un bañista que se estaba ahogando en una playa de Mar del Plata, ese día del año 1978.

Así, mientras al año siguiente, sus colegas decidieron instituir la fecha como un homenaje a los guardavidas argentinos, una década más tarde se estableció oficialmente el Día del Profesional del Rescate Acuático.

El trágico episodio tuvo lugar en Playa Grande, cerca del Instituto de Biología Marina, cuando al observar que un adolescente se estaba ahogando, el también joven guardavidas sampedrino de 22 años que llevaba muy pocos días en esa playa salió lanzado como puntero, escoltado por Alfredo Marasco, Silvio Garíspoli, José Luis Queseda, Eugenio Raimondi, Jorge Vaccaro y Patricio Tauler, en su salvataje.

Una vez terminado el rescate con éxito, todos volvieron a la costa, a excepción del “Chino”, por lo que sus compañeros volvieron inmediatamente al agua en su desesperada búsqueda.

Tras varios minutos de intentarlo, la desazón y el dolor empezó a apoderarse de sus compañeros que temieron lo peor. Lamentablemente su premonición no estaba errada ya que, al mediodía del 8 de febrero dos pescadores encontraron, a la altura de la Escollera Norte, el cuerpo sin vida de Volpe.

Horas más tarde, la autopsia determinó que había muerto de un infarto cuando estaba intentando rescatar al adolescente que se ahogaba. Así, tristemente, el valiente héroe se convertía en el primer guardavidas argentino fallecido en medio de un rescate.

El 4 de febrero del año siguiente, sus colegas organizaron un homenaje en su memoria. Desde esa primera conmemoración, ininterrumpidamente, se mantiene esa solidaria y sentida tradición: cada 4 de febrero, se realiza un acto- homenaje en el que se depositan ofrendas florales en el monolito que recuerda a Guillermo Volpe, ubicado en la entrada del balneario donde perdió la vida en cumplimiento de su deber.

