Se cumplió el anticipo de LU 24: se fue Trybuchowicz y asume Elisiri en Juntos por el Cambio

4 mayo, 2021 Leido: 201

Tal como había anticipado LU 24, Alejandro Trybuchowicz dejó el bloque de Juntos por el Cambio para que asuma Carolina Elisiri, de acuerdo al lugar que le había correspondido en la lista de concejales que presentó esa propuesta política en 2017. Elisiri, quien ya había prestado juramento oportunamente, pidió licencia por incompatibilidad con su labor docente, pero al haberse jubilado recientemente optó por desempeñarse como edil hasta que finalice su mandato en diciembre de este año.

En diálogo con LU 24, aseguró que “este cargo me correspondía por la renuncia de Matías Meo Guzmán, y en mi lugar estuvo Alejandro Trybuchowicz hasta el 30 de abril. Una vez que obtuve el cese jubilatorio, quedé en condiciones de asumir en la banca. El tema de educación me encanta, es algo en lo que trabajé siempre, pero me he estado poniendo a tono para acompañar a Roberto Fabiano en la Comisión de Turismo, y también estaré en Familia y Legislación. Y a partir de eso iremos analizando dónde podré desarrollarme mejor”.

Elisiri retomará la presencia en sesiones después de haber pasado por el recinto en licencias del mencionado Meo Guzmán, de Fabiano y de Daiana de Grazia.

Volver