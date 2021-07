Se cumplió un año del trasplante de Dante: el niño que conoce de lucha y concientización

31 julio, 2021 Leido: 74

Se cumplió un año del trasplante de médula ósea de Dante Lang, el niño tresarroyense que con su personalidad y forma de concientizar, ha logrado que la comunidad aprendiera sobre la importancia de donar médula. Además de las dificultades que le ha presentado su enfermedad, Dante debió ser trasplantado en plena pandemia, y su mamá, Florencia Cejas, recordó en LU24 lo que fue la lucha en tan difícil momento, y por supuesto, comentó también, cómo siguen los controles médicos.



En primer lugar, Florencia expresó “por suerte ya se cumplió un año del trasplante, Dante esta re bien, re feliz” y comentó que se encuentran instalados nuevamente en Tres Arroyos, con viajes semanales a Capital Federal para cumplir con los controles. Si bien los viajes eran cada 15 días, Dante en las últimas semanas debió ser intervenido para extraer algunas piezas dentales, lo que llevó a que sus valores en los análisis hayan disminuido, y requirió una atención médica más intensiva.

Recordando lo que fue el 2020 en la familia y principalmente en la salud del pequeño, Florencia sostuvo que “después del trasplante, Dantu no respondió de la manera que los médicos esperaban, se complicó bastante, y estuvimos 3 meses internados en Clínica Favaloro, una vez que dieron el alta nos quedamos en capital y en Diciembre volvimos a Tres Arroyos”. Asimismo, comentó que la vuelta a la ciudad no resultó nada fácil, principalmente porque los cuidados por la pandemia debían ser extremos por la delicadeza de la salud Dante, pero la familia debía obtener recursos de alguna forma para subsistir, y sobre todo para poder sostener los viajes semanales a Buenos Aires.

Es por ello, que Florencia comentó que “mi hermano Juan que tiene el Lavadero Mate, nos ofreció trabajo ahí, entonces íbamos los 3 y trabajábamos ahí, pero cuando empezaron los días de mucho frio nos íbamos turnando para quedarnos con Dante”.

Por otra parte, la entereza y la fortaleza que ofrece Dante con su personalidad, es destacable, y esa actitud ante la vida es lo que ha permitido que, poco a poco, su estado de salud mejorara. En ese sentido, su mamá aseguró que “desde que se enfermó, a Dante le hable y le expliqué como a una persona grande, fuimos a terapia, y eso nos ayudó mucho para que el entienda la situación que estaba pasando”. El sostén familiar fue indispensable, y aunque “no lo golpeo el tema de la pandemia porque ya veníamos aislados, ya estaba acostumbrado al uso del barbijo incluso”, Dante extraña a sus compañeritos del colegio, y en cuando a ello, Florencia comentó que “Dante no puede ir a la escuela por dos años, está haciendo todo virtual, lo lleve dos veces para que este con los compañeritos porque los extraña mucho” y se espera que si continúa mejorando como hasta ahora, posiblemente a fines del año que viene pueda volver al cole.

“No importa el resultado, má, hay que meterle para adelante” le dice Dante a su mamá cada vez que los resultados de los estudios no son los esperados, y esa fortaleza la refleja cada vez que debe dar su mensaje de concientización para la sociedad sobre la importancia de donar medula. “Ayer tuvo dió Vivo con un doctor, y me dejaba sin palabras, y es increíble como habla con tanta liviandad de su enfermedad, y con tanta naturalidad” indicó Florencia, y afirmó también que “eso me da la certeza de que voy por el buen camino”.

Para finalizar, manifestó “un gran agradecimiento a toda la gente de Tres Arroyos y colaboró con Dante, ha sido muy solidaria con nosotros y nosotros estamos muy agradecidos con mi pareja, no tenemos palabras, porque en los momentos más importantes para él, se notó”.

Volver