Se decretó que desde la medianoche de hoy cierran todos los comercios en Monte Hermoso

17 marzo, 2020

El intendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara informó en una reunión llevada a cabo en horas del mediodía con representantes de los distintos rubros de servicios turísticos y comercio en general, que desde las 00 horas del miércoles 18 hasta el martes 24 inclusive deberán permanecer cerrados todos los comercios de los rubros hotelero, inmobiliario, gastronómico, de indumentaria; quioscos, casas de pesca, librerías, mercerías, y otros como así también ferreterías, corralones, etc.



Esta medida solo permitirá el funcionamiento de farmacias, mercados, almacenes, verdulerías, carnicerías, expendio de combustible y guardias elementales de servicios públicos y se anunció que habrá severas multas y clausura inmediata para quienes no cumplan con esta reglamentación. Respecto a las dependencias municipales, no habrá atención al público.

Estas medidas responden al éxodo previsto de turistas de cara al fin de semana largo, por lo que el Jefe Comunal volvió a reiterar la importancia y obligación civil de “quedarse cada uno en sus lugares de residencia” y como comunidad, “de concientizarnos y evitar la circulación de la gente”.

Acompañaron al Intendente durante el anuncio, los secretarios de Gobierno, Hernán Arranz; de Salud, Dr. Jorge Busca; Legal y Técnico, Dr. Mariano Prieto y el presidente del HCD, César David Quintana.

