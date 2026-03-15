Se definió la clasificación a cuartos de la Copa Ciudad
Este domingo Claromecó, Huracán, Boca, Villa del Parque, Echegoyen, Unión, Quilmes y Colegiales se clasificaron para los cuartos de final de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de fútbol de Primera División.
Resultados:
Recreativo Claromecó 1 – El Nacional 0
Gol: Diego Ilzarbe
Incidencias: Expulsado Ezequiel Saporiti en El Nacional y Franco Fernández en Recreativo Claromecó.
Cascallares 1 – Huracán 2
Goles: Lautaro Dominguez y Emanuel Vega para Huracán y Maxi González para Cascallares.
Boca 3 – ACDC 0
Goles: Valentin Martínez -2- y Allende
Central 0 – Villa del Parque 2
Goles: Bautista Oscariz y Sebastián Fuertes.
Argentino 1 – Recreativo Echegoyen 2
Goles: Franco Miranda para Argentino y Axel Mink y Agustin Roldan para Echegoyen.
Olimpo 1 – Unión 2
Goles: Juan Santa Cruz para Olimpo y Ángel Marín y Elías Banegas para Unión.
Quilmes 2 – Alumni 0
Goles: Juan Sosa y Mauricio Daloisio
Incidencias: Expulsado Nazareno Torres en Alumni.
Colegiales 2 – Copetonas 0
Goles: Octavio Retamoso y Ezequiel Barbosa.
Cuartos de final:
Huracán – Recreativo Claromecó
Boca Juniors – Villa Del Parque
Unión – Recreativo Echegoyen
Colegiales – Quilmes
Fotos (cancha de Argentino) gentileza Ale Zigal