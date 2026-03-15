Se definió la clasificación a cuartos de la Copa Ciudad

15 marzo, 2026 0

Este domingo Claromecó, Huracán, Boca, Villa del Parque, Echegoyen, Unión, Quilmes y Colegiales se clasificaron para los cuartos de final de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de fútbol de Primera División.

Resultados:

Recreativo Claromecó 1 – El Nacional 0

Gol: Diego Ilzarbe

Incidencias: Expulsado Ezequiel Saporiti en El Nacional y Franco Fernández en Recreativo Claromecó.

Cascallares 1 – Huracán 2

Goles: Lautaro Dominguez y Emanuel Vega para Huracán y Maxi González para Cascallares.

Boca 3 – ACDC 0

Goles: Valentin Martínez -2- y Allende

Central 0 – Villa del Parque 2

Goles: Bautista Oscariz y Sebastián Fuertes.

Argentino 1 – Recreativo Echegoyen 2

Goles: Franco Miranda para Argentino y Axel Mink y Agustin Roldan para Echegoyen.

Olimpo 1 – Unión 2

Goles: Juan Santa Cruz para Olimpo y Ángel Marín y Elías Banegas para Unión.

Quilmes 2 – Alumni 0

Goles: Juan Sosa y Mauricio Daloisio

Incidencias: Expulsado Nazareno Torres en Alumni.

Colegiales 2 – Copetonas 0

Goles: Octavio Retamoso y Ezequiel Barbosa.

Cuartos de final:

Huracán – Recreativo Claromecó

Boca Juniors – Villa Del Parque

Unión – Recreativo Echegoyen

Colegiales – Quilmes

Fotos (cancha de Argentino) gentileza Ale Zigal

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