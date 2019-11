Se desarrolla actividad sobre agroecología en la Chacra Integrada de Barrow

Se concretó esta mañana la última actividad de la 5° Semana de la Agroecología en la Chacra Integrada de Barrow.

Al respecto el Ing. Martín Zamora dijo a nuestra emisora sobre el tema “después de varias reuniones en distintas localidades, terminamos acá junto al INTA, a la Universidad de La Plata y otras instituciones que formamos parte del proyecto y nos toca mostrar nuestros trabajos en nuestro modulo agroecológico, que tenemos en la Chacra, e iremos al campo de un productor donde lo desarrollamos y estamos aplicando modelos de producción agroecológicos en campo de productores”, destacó.

Mencionó que la intención es que sea algo abierto, apto para todo el público y gratuito. “Viene gente de todos lados, tenemos unos 20 productores de la zona y otros fuera de la región con los que estamos trabajando y cada vez se suman más. Necesitamos que el productor sepa cada vez más de que se trata la agroecología. Plateamos que no deben caer los rendimientos y por eso las estrategias que utilizamos”.

Por su parte, el Ing. Agustín Barbera, se mostró contento de poder recorrer experiencias en toda la provincia. “Es un lindo espacio para recorrer las experiencias, debatir acerca de que se trata; es un espacio de aprendizaje. Ha tomado una importancia muy grande y ya no es tan incipiente”.

En tanto, Natalia Carrasco, destacó el uso de procesos naturales para “trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Tratamos de no ser como los bomberos, yendo atrás de los problemas y apagando incendios, sino trabajar para que el sistema sea lo suficientemente fuerte para que no haya algo que se nos escape y termine siendo como una plaga, sino que el sistema de auto regule entre sí. Llegamos a un equilibrio”.