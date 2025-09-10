Se desarrolla el encuentro grupal para pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas

Este miércoles, de 16:30 a 18:00 hs, se llevará a cabo el Tercer Encuentro para Pacientes Oncológicos y con Enfermedades Crónicas en el Museo Mulazzi (Av. San Martín 323).

La propuesta invita a compartir una tarde de contención, diálogo y aprendizaje junto al equipo de Oncología del Centro Municipal de Salud. Durante la jornada habrá merienda, actividades grupales e intercambio de experiencias para pacientes y familiares.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.

