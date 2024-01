Se desarrolla en Orense con éxito el torneo de Polo en La Celina

26 enero, 2024

Se lleva a cabo en La Estancia La Celina de la Familia Beguerie, un Torneo especial de Polo con la participación de 8 equipos. El mismo comenzó en la víspera y hoy quedaron los finalistas para la jornada del sábado, donde saldrá el campeón.

Los partidos de hoy sábado serán a las 16 horas Santa rosa vs La Fija , a las 17 horas La Morita vs Rancho Tinto , a las 18 horas La Celina vs El Fortin y a las 19 horas Orense vs El Retiro

Recordamos que dicho torneo tiene el auspicio de Buffa Maquinarias Agrícolas

