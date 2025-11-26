Se desarrolló el 13º Campeonato de Taekwondo ITF en Tres Arroyos

26 noviembre, 2025 0

El pasado domingo se llevó a cabo en nuestra ciudad el 13° Campeonato de Taekwondo I.T.F. Tres Arroyos, el cual forma parte del calendario oficial de competencia.

El mencionado torneo fue fiscalizado por el Maestro Beorlegui Pablo VIII dan y organizado por el Sabumnim Muñoz Pablo IV dan y Bardelli María de los Ángeles III dan.

Se contó con la presencia del Gran Master Alejandro Yapuncic IX dan quien está a cargo de una gran escuela que abarca toda la costa atlántica de nuestra provincia.

Visitaron la ciudad y participaron escuelas de diferentes partes de la provincia, como Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Suarez, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Necochea, Quequen, Mar del Plata, Bolívar, CABA, La Matanza, Retiro, Morón, Dorrego, lo cual hizo que este evento sea una gran fiesta deportiva, sumando alrededor de 350 competidores, de los cuales 150 fueron cinturones negros.

El campeonato se desarrolló de una manera muy organizada, conto con seis áreas de competencia y con un staff de 50 árbitros y jueces, se utilizaron tableros electrónicos, lo que le dio un marco sumamente profesional.

Agradecieron al señor intendente Pablo Garate, al director de deportes Facundo Liébana y a toda la dirección de Deportes por la buena predisposición.

También agradecenal doctor Ramón Almeida y enfermera Luz Pellegrini quienes nos acompañaron durante toda la jornada y a todas las familias por el apoyo, el compromiso y el trabajo realizado en el evento.

Felicitan a todos los competidores por la participación, a los Coach por estar acompañando y asistiendo a los competidores, y a todos los instructores de la escuela, Franco Muñoz, Damián Franco y José Araujo.

Volver