Se desarrolló el acto inaugural de la 168a. Exposición Rural

14 septiembre, 2025 127

En los salones “mellizos” de la Sociedad Rural se llevó a cabo el acto inaugural de la edición 168 de la muestra, que cuenta con la asistencia del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez.

En el inicio del mismo, luego del Himno Nacional Argentino, habló el presidente Eugenio Simonetti, luego el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas, Matías de Velazco, el intendente Pablo Garate y el ministro Rodríguez.

Seguidamente se reconoció por parte del Círculo de Veterinarios al profesional Pablo Julián, agradeciendo su hija Martina.

A continuación se otorgaron reconocimientos a los expositores, en este orden:

Mario Astiz maquinarias, Aliva Fiat, Arg-Metal, Don Agro y Centro Bulonero.

