Con la presencia del Intendente Municipal Carlos Sánchez, miembros de su gabinete, funcionarios, concejales, autoridades diplomáticas, bomberos, funcionarios policiales, consejeros escolares, abanderados de diferentes establecimientos educacionales, colectividades extranjeras y público, se desarrolló este sábado el Acto Oficial por el Día de la Independencia.

En el mismo, usó de la palabra el presidente de la bancada del Movimiento Vecinal, Concejal Werner Nickel, quien hizo una breve reseña histórica respecto a los momentos previos que se vivían en los tiempos en que se convocó a una reunión en Tucumán el 24 de marzo de 1816 para firmar la Declaración de la Independencia luego de varios meses de reuniones, el 9 de julio.

Respecto de la fecha, Nickel dijo que “evoca la jornada en que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmo en una declaración su intención de poner fin al dominio colonial español en un acto soberano y colectivo que reunía a 28 diputados en el Congreso de Tucumán”.

“En estos tiempos de tanta discusión pueril, tanta mentira, tanta demagogia, tanto debate estéril, se hace necesario recurrir a quienes pensaron en serio en el país, los primero pensaron la libertad que pensaron un país próspero y justo. En estos días que nos tocan transitar un camino de crisis económicas de enfrentamientos recurrentes, innecesarios, de grieta. Nombres como Laprida, Belgrano, Paso, nos tienen que hacer reflexionar como podemos hacer honor a nuestra Patria, desde el pleno ejercicio de la Democracia, aunque parezca una frase pomposa, y lo podemos hacer trabajando juntos por nuestra comunidad, por nuestro barrio, por nuestras instituciones”, dijo.

“Belgrano, Laprida, Paso, y otros congresales de aquellos días nos siguen interpelando y nos piden que sigamos siendo grandes patriotas, de la Patria Grande y de la Patria Chica, como vecinos, como políticos, como estudiantes, como hijos y como padres, recordemos la valentía de aquellos hombres dejemos de lado las ambiciones personales, con servicio y la mayor motivación de amor por nuestra Patria, por respeto a ellos y a su historia cuidemos a nuestras instituciones, sintámonos orgullosos de quienes somos, sobran los ejemplos que os hacen grandes como sociedad; Tres Arroyos ha crecido mucho en estos últimos 20 años, fruto del trabajo en común pensando en lo local”, sostuvo.

“Tres Arroyos no necesita de grietas”

“Tres Arroyos no necesita de grietas, no necesita de agresiones, no necesita de dirigentes chatos que sólo llevan al descrédito y reniegan de la función pública; el legado de Belgrano debe seguir siempre vigente, hoy más que nunca; su honradez, su altruismo y sus convicciones, son parte de una historia, que nos convoca a la unión de una ciudadanía más comprometida. Defendamos lo nuestro, nuestra Patria Chica, es Tres Arroyos y sus vecinos, defendamos nuestras ideas y nuestra voluntad de seguir creyendo juntos para estar cada día mejor”, concluyó Nickel.

