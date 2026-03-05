Se desarrolló la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante

5 marzo, 2026

El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos tuvo su 1era. Sesión Ordinaria correspondiente al Período Legislativo del año 2026 esta mañana, en el recinto del Salón Blanco del Palacio Municipal, con presencia de 16 concejales.

De los despachos de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza de los Concejales de Fuerza Patria para declarar el 2026 como el año de “A 50 años de la Dictadura Cívico-Militar, Memoria, Verdad y Justicia”, en el ámbito de la Municipalidad de Tres Arroyos.

De los Despachos de la Comisión por los Derechos de la Familia, se aprobó por mayoría la modificación de la ordenanza de Becas de Nivel Superior para establecer un nuevo margen de ingresos salariales máximos del grupo familiar, debido al atraso del SMVM.

De los despachos de la Comisión de Hacienda y Producción, se aceptó la donación de un inmueble por parte de la vecina Silvina Pioli Caparros, y una modificación de la Ordenanza 7843/2025, referente a la licitación del servicio de residuos patogénicos.

De los despachos de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, se aprobó el Proyecto de Ordenanza de la Alianza La Libertad Avanza para declarar Patrimonio Histórico y Cultural el Museo “El Carromato” ubicado en calle 46 esquina 25 de Reta.

Asuntos entrados

El Bloque de Concejales Alianza La Libertad Avanza elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Dirigiéndose al Sr. Gabriel Francia para que informe sobre distintos aspectos de la Planta de Reciclado, que pasó a comisión.

-Dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través de la Sría de Seguridad para que arbitre los medios necesarios para que se coloque cámara de seguridad en la plazoleta San Héctor Valdivieso Sáez, a fin de evitar hechos delictivos, aprobado por mayoría.

-Para que el DE arbitre los medios necesarios para que se coloque un reductor de velocidad en esquina calle Passo y Avda. Almafuerte, aprobado por unanimidad.

-Para que se proceda a reparar, pintar y poner en condiciones los juegos de la plazoleta San Héctor Valdivieso Sáez, ubicados en calle Bolívar 1100 de nuestra ciudad, aprobado por mayoría.

-Para que el DE informe cantidad de comercios habilitados en el Partido de Tres Arroyos, durante al año 2025, aprobado por mayoría.

-Para que el DE informe a este Honorable Cuerpo la cantidad total de empleados del Municipio de Tres Arroyos, que pasó a comisión.

-Para que el DE arbitre los medios necesarios para colocar reductores de velocidad en Avda. Belgrano del 2000 al 3000, aprobado por mayoría.

-Para que se proceda a la reparación y mantenimiento de juegos, cancha de básquet y fogones en el Vivero Ingeniero Paolucci, aprobado por mayoría.

Desde Nuevos Aires y la Coalición Cívica ARI se presentó un Proyecto de Resolución dirigiéndose a la Directora Gral de Cultura y Educación de la Pcia de Bs.As. solicitando la urgente intervención de medidas presupuestarias y administrativas para garantizar el funcionamiento del servicio de transporte escolar en el Partido de Tres Arroyos, que pasó a comisión. Además, Nuevos Aires elevó un Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Sr. Intendente Municipal a fin de evalúe la posibilidad de firmar nuevamente Convenio con CONICET, que se aprobó por unanimidad.

El Bloque de Concejales Fuerza Patria elevó un Proyecto de Resolución expresando su total rechazo a la Ley de “Modernización Laboral”, que fue aprobado por mayoría.

El Bloque de Concejales del Movimiento Vecinal, finalmente, elevó un Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo para que informe detalle de materiales y herramientas utilizadas por los guardavidas que se dañaron en el temporal, que fue aprobado por mayoría.

