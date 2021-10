Se desdobla la fecha del fútbol local: se juega el domingo y lunes

Según lo acordado en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, la próxima fecha se jugará entre domingo y lunes, aprovechando el fin de semana largo. Se mantendrán los horarios tradicionales de las 13:30 y 15:30 horas.

El domingo en Segunda, última fecha: Central vs Agrario (cancha de Argentino) y San Martín vs ACDC. En Primera: Ciclista vs Unión, Olimpo vs Independencia, Colegiales vs Quilmes (transmisión LU 24) y Once Corazones vs El Nacional.

Lunes en Segunda: Cascallares vs Claromecó, Argentino vs Echegoyen, Copetonas vs Alumni. Y en Primera: Huracán vs Boca (transmisión LU 4) y Villa vs Garmense.

