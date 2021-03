Se discutirá un proyecto de ley que prevé descuentos de entre el 30 y el 50% del valor del gas y que incluye a Tres Arroyos

Con la reapertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, se espera que en las primeras reuniones de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se discuta un proyecto de ley que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en el valor del consumo de gas por metro cúbico a usuarios residenciales en distintos territorios del país, entre los cuales se encuentra el Sudoeste Bonaerense. Cuando esto ocurra, pasaría al Senado y, de no mediar modificaciones, podría convertirse en una realidad para la totalidad de los distritos de la Sexta Sección, incluido Tres Arroyos.



Según publica La Nueva, la Ley de Zona Fría no igualará las tarifas locales que se pagan en otras regiones argentinas, pero buscará introducir un criterio de equidad en ellas. Cuenta con el aval del Enargas, además de un amplio consenso entre los principales bloques de la Legislatura nacional, y también fue fuertemente apoyada por todos y cada uno de los concejos deliberantes de la región cuando fue presentada, en septiembre del año pasado. Sus creadoras, así como funcionarios y legisladores del Sudoeste Bonaerense, consideran que no debería haber problemas para que sea sancionada y reglamentada. Si a eso se le suma que este 2021 es un año electoral, se puede suponer que no habría inconvenientes para que esto ocurra.

El proyecto, presentado por las diputadas nacionales Liliana Schwindt y Jimena López, del Frente de Todos, y que cuenta con el aval general del arco político de nuestra región, ganó rápidamente la opinión pública y llegó a ser presentada en la Cámara Baja de la Nación, recayendo en la comisión de Presupuesto pero sin recibir tratamiento en 2020.

Ahora, la idea es que en la próxima reunión pueda ser discutida y aprobada para ser puesta a consideración del cuerpo legislativo y que, en el menor plazo posible, sea remitida a la Cámara de Senadores. Se cree que en un año legislativo y por contar con el apoyo de una comisión multisectorial, no debería haber mayores problemas para que sea sancionada y puesta en funcionamiento.

Además, ya que el texto original del proyecto no lo contempla, se está gestionando que las pequeñas y medianas empresas también sean comprendidas en el beneficio, una modificación que podría incluirse en alguna de las instancias del tratamiento de la ley.

En Buenos Aires, su alcance se reflejaría en toda la Sexta Sección Electoral, además de algunos distritos de la costa atlántica y del centro. También otorgaría descuentos en provincias como Mendoza, San Juan y Salta.

En la práctica, y en consonancia con lo dicho por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la idea es que el pago que hacen los contribuyentes de nuestra región sea equitativo al que se realiza en otros lugares del país que cuentan con condiciones térmicas similares. De cualquier manera, existen algunas diferencias.

De acuerdo a datos oficiales de Camuzzi Gas Pampeana, hoy un contribuyente de la categoría R3-3 (que utiliza entre 1.801 y 2.200 metros cúbicos de gas anuales) del Sudoeste Bonaerense -salvo Patagones, por pertenecer a la Patagonia- paga 9,29 pesos por metro cúbico utilizado.

El proyecto, aseguran sus creadores y promotores, busca establecer un criterio de equidad en el pago de las facturas de gas.

A similar consumo, aunque en categorías diferentes por las escalas prefijadas, un vecino de Villalonga abona entre 3,06 y 3,21 $/m3, uno de Jacinto Aráuz (La Pampa) 3,57 $/m3 y uno de Neuquén entre 2,55 y 2,63 $/m3. En comparación con La Plata, por ejemplo, para ese nivel de consumo, el precio por metro cúbico es de 10,39 pesos.

Si se aprobase esta ley, el valor que pasaría a pagar cualquier frentista de nuestra región sería de 6,5 $/m3, cualquiera sea la categoría a la que pertenezca. Si llegase a tratarse de uno de los casos especiales que acceden al descuento del 50%, ese valor caería a 4,65 $/m3.

Estos números siguen estando lejos de las rebajas que se ofrecen por Zona Patagónica, pero sin dudas representarían una baja sustancial en el pago del servicio, en una región caracterizada por temperaturas por debajo del cero en varios días de los meses de otoño e invierno.

Estos mismos descuentos, según establece la norma, también terminarían aplicándose al precio de venta del gas envasado, en los mismos territorios.

