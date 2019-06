Se disfrazó de El Zorro y ocupó la “Banca 25” en Mar del Plata para reclamar por el estado de su barrio

Un vecino de la ciudad de Mar del Plata, Sebastián Capanelli, se disfrazó de El Zorro y asistió a la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad, para reclamar por el mal estado del barrio General Pueyrredón.



“La idea era visibilizar el barrio y teníamos que llegar a este extremo, para que nos escuchen y nos vean. Hace años que venimos reclamando por el barrio General Pueyrredón. Lo primero que reclamamos es que los barrios periféricos a los que estamos nosotros se han urbanizado y el nuestro, en donde hemos tenido inundaciones, hay gente que debe caminar actualmente hasta más de un kilómetro para ir a la primera parada de colectivos; las luminarias que no son relevadas y no saben las que funcionan y las que no. Seguimos pagando impuestos y no tenemos servicios”, puntualizó esta mañana a nuestra emisora.

Mencionó que “la idea de El Zorro, fue para hacer algo pacífico y llamativo. Llegamos a la tapa de los diarios marplatenses, y queríamos llamar más la atención, porque los funcionarios no cumplen su función. Hasta fuimos al Concejo con una chica en sillas de ruedas, que ella anda en el barrio con barro, con lluvia y sin luces”.

En la “Banca 25” que ocupó durante la sesión, se le solicitó de que se quitara el disfraz: “Nosotros tomamos la iniciativa y la idea no era faltarle el respeto a nadie, sino viralizar el tema, por lo que accedimos y nos tuvimos que sacar el sombrero y el antifaz”, dijo.

Capanelli, manifestó que con un grupo de vecinos “venimos desde hace 2 años trabajando; nos juntamos todos. No dependemos de nadie, solo somos vecinos sin banderas políticas de ningún tipo. Somos un montón, son 80 familias atrás. Hicimos grupos de WhatsApp y le estamos dando identidad al barrio”, puntualizó.