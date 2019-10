La Dirección de Deportes informa que el próximo sábado en el Polideportivo Municipal se disputará una nueva fecha de la Liga Municipal de Vóley a partir de las 14 horas.



Los partidos serán:

14 hs: CEF 4a vs El Rejunte

15 hs: CEF 4b vs Universitario

16 hs: CEF 4a vs CEF 4b

17 hs: CEF 4b vs CEF 4c

18 hs: Universitario vs Municipalidad de Tres Arroyos b