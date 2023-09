Se disputo la segunda fecha de la Liga de la Costa de hockey sobre patines

5 septiembre, 2023

Con un excelente marco de público, este fin de semana, se disputó en el Gigante de Huracán, la segunda fecha de la Liga de Costa de hockey sobre patines.

En su rama masculina, la jornada estuvo integrada por 7 equipos representativos de Mar del Plata, Mar Chiquita, Miramar, San Clemente y Tres Arroyos.

Estos fueron los resultados de la doble jornada:

HURACAN MASTER 7 VS MIRAMAR 4

CASINOS 10 VS MAR CHIQUITA 3

HURACAN PRIMERA 8 VS MIRAMAR 3

SAN CLEMENTE 5 VS MAR CHIQUITA 1

HURACAN MASTER 8 VS CASINOS 4

CASINOS 3 VS SAN CLEMENTE 11

HURACAN PRIMERA 8 VS MAR CHIQUITA 1

HURACAN MASTER 9 VS MAR CHIQUITA 0

SAN CLEMENTE 4 VS MIRAMAR 4

HURACAN MASTER 3 VS HURACAN PRIMERA 1

La tercer y última jornada se disputará en Casinos, ciudad de Mar del Plata, en fecha a confirmar.

Volver