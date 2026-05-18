Se entregaron más de 200 viandas en el Barrio Ranchos a través de Acción Social

18 mayo, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Acción Social a cargo del Director Damián Almeira, llevó adelante este último sábado una jornada de entrega de viandas en el barrio Ranchos donde se entregaron más de 200 viandas a familias del sector, la iniciativa se implementó a partir de una encuesta social previa realizada en conjunto entre el servicio social y los residentes del barrio.

El diagnóstico detectó que diversas familias afrontan situaciones de vulnerabilidad alimentaria especialmente durante los fines de semana, debido a que en esos días los hogares no cuentan con el soporte de los comedores escolares que operan de lunes a viernes. Además de familias con niños en edad escolar se manifestó en el relevamiento un incremento de la demanda y asistencia alimentaria en el grupo etario de adultos mayores, provocado por el deterioro del poder adquisitivo de pensiones y jubilaciones.

Desde la Dirección de Acción Social señalaron que se va a mantener un esquema de trabajo articulado con diferentes instituciones, organizaciones y referentes barriales. A través de estos dispositivos, esta Dirección municipal busca dar continuidad a la asistencia directa y fortalecer las redes de contención en los distintos sectores de la ciudad.

Este próximo sábado 23 de mayo continuaran con las jornadas de cocina comunitaria en el barrio Aceitera, la actividad se desarrollará durante el horario del mediodía, con el mismo sistema de entrega, las familias pasan a buscar las viandas con sus recipientes y la llevan a sus domicilios, de esta forma no se rompe el entramado familiar al compartir el almuerzo en la mesa de sus hogares.

IMAGEN ILUSTRATIVA

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