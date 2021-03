Colecta “La Patagonia nos necesita” de Rotary, en Colón y Betolaza

20 marzo, 2021 Leido: 164

Tal como se había anunciado, en el día de hoy comenzó la Colecta bajo el lema “La Patagonia nos necesita” de Rotary, en esta ocasión unidos nuevamente por un fin benéfico. María del Carmen De la Canal, presidenta del Rotary Club Libertad, comentó a LU24 cómo comenzó la jornada en la que están recibiendo donaciones de la población y con qué se podrá aportar para colaborar.

“Estamos contentos, esperamos que la lluvia no nos sea muy intensa” indicó la Presidenta de Rotary Libertad, y agregó “nos juntamos los dos Rotarys, Tres Arroyos y Libertad para aunar criterios ya que pertenecemos al comité de crisis del distrito 4921”.



Asimismo, desde la esquina de Colón y Betolaza, contó que el resultado de ésta colecta “se va a centralizar en Bahía Blanca y ahí se distribuye a los Rotarys de Bariloche y Esquel”.

“Lo más inmediato es linternas, guantes, medicamentos, cereales” mencionó María del Carmen, en cuanto a las donaciones que pretenden recibir, y todo lo recaudado será trasladado a “la Sociedad Rural, que nos facilitó un espacio para tener todas las cosas, porque ya recibimos colchones y cosas de gran dimensión”.

Además de estar recibiendo las colaboraciones de la comunidad en la esquina antes mencionada, indicaron también que “cualquier cosa nos llaman 2983-527030” ya que desde Rotary, pueden pasar a buscar las cosas después de las 14 horas para quien no tengan disponibilidad para llevarlas a la esquina de Betolaza y Colon.

En cuanto al traslado de las donaciones hasta la sede de Bahía Blanco, sostuvo que “no tenemos solucionado el tema de la logística hasta Bahía”, ya que en autos no es posible trasladar las donaciones como colchones. Por lo que, en ese sentido, agradecen cualquier colaboración de la comunidad, al menos con información de algún trasporte que pueda hacer el viaje de Tres Arroyos a Bahía Blanca con las donaciones para el sur.

De la Canal, recordó por su parte, que Rotary Libertad estará haciendo huevos de pascua de 400 grs. a $650 para Semana Santa, “tomamos los pedidos, y en la semana del 30 de marzo se comenzarán a repartir”.

Volver