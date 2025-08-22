Se fortalece el acompañamiento a emprendedores locales

22 agosto, 2025 0

Desde el Municipio informan que, en un nuevo paso dentro de las políticas de apoyo a la producción y el desarrollo local: el intendente Pablo Garate, acompañado por Mauro Dadario, Martin Rodriguez Blanco y Juan Moizzi, encabezaron la entrega de 19 certificados del programa FOMEPRO correspondientes a las convocatorias 25 y 26.

Con esta entrega, el total de emprendimientos financiados bajo la actual gestión asciende a 52 proyectos, sumando tanto las líneas de FOMEPRO como los créditos de Provincia Microcréditos.

El encuentro también marcó el cierre del taller “Activa tu emprendimiento”, dictado por la contadora Celeste Ferrara, en el que se capacitó a emprendedores locales sobre habilitaciones y los beneficios de la registración formal.

Pablo Garate subrayó que, desde el inicio de la gestión, se tomó la decisión política de acompañar integralmente a los emprendedores, generando herramientas que permitan crecer a cada proyecto y consolidar el desarrollo productivo de Tres Arroyos.

En ese marco, se destacó la creación de espacios de diálogo y escucha permanente como el Club de Emprendedores, la puesta en marcha de la Escuela de Emprendedores, y el acompañamiento en instancias de comercialización sostenida, tales como la Feria del Parque.

“Nuestro compromiso es claro: estar cerca de cada emprendedor, brindando capacitación, financiamiento y espacios de crecimiento. Este es el camino para que Tres Arroyos tenga más trabajo y más oportunidades”, expresó Garate.

Cierre de la jornada con el taller “Activá tu emprendimiento”

Finalmente, luego de la entrega de certificados, se llevó adelante el taller “Programa de acompañamiento: Activá tu emprendimiento”, a cargo de la docente Celeste Ferrara. Esta capacitación, enmarcada dentro de la Escuela de Emprendedores de la Oficina de Empleo, finalizó con su segunda jornada y contó con una gran participación de los asistentes.

La Oficina de Empleo informa que quienes estén interesados en acceder a estos beneficios de financiamiento, capacitaciones y participar de espacios de comercialización, pueden sumarse al Club de Emprendedores inscribiéndose en sus oficinas de calle 1810 N° 475 o por WhatsApp al 2983 60-3748.

Volver