“Se garantizó la seguridad ante una obra antirreglamentaria”, aseguran desde Juntos por el Cambio y la vecinalista Hansen

“La medida tomada por la mayoría del cuerpo de consejeros fue garantizando la seguridad de toda la comunidad que asiste al servicio ante una obra hecha de manera antirreglamentaria”, aseguran los tres consejeros escolares de Juntos por el Cambio Silvana Canosa, Cristian Ruiz y Guillermina Iriarte, y la vecinalista Anabela Hansen, sobre la suspensión del servicio del Centro Educativo Complementario N° 801 del día de ayer.



“Los inspectores de Infraestructura Escolar Distrital y Regional son quienes tienen los elementos técnicos para determinar si se puede o no habilitar una obra o un espacio nuevo, por lo tanto son ellos mismos quienes están garantizando la seguridad de los usuarios del establecimiento educativo a través del último informe”, agregaron.

“El Sr. Pissani –NdR: subsecretario de Servicios Públicos- confirma que no hay riesgo ni perdida de gas sin tener la documentación respaldatoria que avale sus dichos (prueba de hermeticidad). El riesgo lo determina que no se cumpla con un protocolo de seguridad en la ejecución de una obra”, sostienen.

El comunicado difundido es el siguiente:

“En virtud del informe presentado por los Inspectores de Infraestructura escolar el día 22 de Agosto del corriente año en sede del Consejo Escolar, donde comunican tras “una inspección edilicia a la obra RECIENTEMENTE ejecutada por el Municipio mediante la operatoria del “Fondo de Mejoramiento Educativo” en el CEC Nº 801… Con respecto a la instalación de gas realizada… la misma ha sido ejecutada con caño tipo SIGAS termo fusión, la que no cumple con reglamentaciones del ente prestatario del servicio. A su vez, dicha instalación, ha sido ejecutada sin la inspección de CAMUZZI GAS PAMPEANA, por lo que la misma es irregular y convierte a la instalación existente y aprobada, en una instalación anómala y fuera de regla. Con respecto a la instalación eléctrica… ha sido ejecutada mediante el uso de caño IP no permitido, según especificaciones técnicas según la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar… pasa muy cerca por debajo de los calefactores en forma antirreglamentaria. El tablero no cuenta con rotulación identificadora de circuitos”. He indican que se deberán regularizar las instalaciones mencionadas con la intervención de personal matriculado y presentación de informes correspondientes.

Ante la falta de respuesta a las indicaciones dadas por los inspectores y la no comunicación por la Presidente del Consejo Escolar al resto del cuerpo colegiado sobre sus acciones ejercidas de manera unilateral, los Consejeros Escolares Silvana Canosa Marcos, Cristian Ruiz, Guillermina Iriarte y Anabela Hansen en cumplimiento de sus funciones y las normativas que regulan el accionar como funcionarios públicos resuelven, previa comunicación con el Subsecretario de Educación Sergio Siciliano y el Director Provincial de Infraestructura Escolar Lucas Fornari, SUSPENDER las actividades escolares hasta tanto se regularice la situación planteada en dicho establecimiento.

El día lunes 2 de Septiembre se recibe nuevo informe de la Dirección de Infraestructura Escolar indicando “la clausura regirá sobre la nueva sala de informática y permanecerá clausurada hasta que se regularice las instalaciones de gas y electricidad el resto del edificio podrá ser utilizado, ya que cerrada la llave de gas del medidor que alimenta dicho sector, se garantiza la seguridad de los usuarios del establecimiento”. “Cabe aclarar que el CEC Nº 801 cuenta con dos medidores de gas. Durante el transcurso de los trabajos a realizar, solo quedará sin calefacción el aula de jardín de infantes y el sector de duchas”.

Los inspectores de Infraestructura Escolar Distrital y Regional son quienes tienen los elementos técnicos para determinar si se puede o no habilitar un obra o un espacio nuevo, por lo tanto son ellos mismos quienes están garantizando la seguridad de los usuarios del establecimiento educativo a través del último informe.

La medida tomada por la mayoría del cuerpo de consejeros fue garantizando la seguridad de toda la comunidad que asiste al servicio ante una obra hecha de manera antirreglamentaria. El Sr. Pissani confirma que no hay riesgo ni perdida de gas sin tener la documentación respaldatoria que avale sus dichos (prueba de hermeticidad). El riesgo lo determina que no se cumpla con un protocolo de seguridad en la ejecución de una obra”.

Firman: Silvana Canosa, Cristian Ruiz, Anabela Hansen y Guillermina Iriarte.