Se gestionaban desde septiembre: el miércoles habrá más muebles para la Secundaria 9

19 febrero, 2023

El miércoles próximo se completará, con un segundo arribo que se suma al que se concretó el viernes, el mobiliario para que la nueva Secundaria 9 comience el ciclo lectivo en su edificio propio, que ya está en etapa de terminaciones. “Con lo que recibimos el viernes por la tarde se completaron cuatro aulas, cada una de ellas con capacidad para 30 alumnos, y quedan otras dos.

Esto se gestionó a través de la Dirección de Infraestructura Escolar de la Provincia, cuyo titular es el doctor Ariel Lambezat, con la intervención del intendente Carlos Sánchez, el jefe de Gabinete Hugo Fernández y el acompañamiento del diputado Carlos “Cuto” Moreno, siempre atento a las necesidades escolares de Tres Arroyos”, aseguró la presidenta del Consejo Escolar, María José Adobatto (Movimiento Vecinal).

Las gestiones por el equipamiento para la escuela las comenzó en septiembre la propia Adobatto, según comentó, “como para organizar todo en función del avance de las obras y que no llegara a último momento; el intendente nos había ofrecido hasta un lugar para guardarlo, y en ese momento con una mano del doctor Moreno y del propio Lambezat me indicaron que Infraestructuraellos tienen una fábrica de mobiliario, de manera que no era necesario mandarlo con anticipación porque cuentan con stock permanente. De esa manera, en enero retomé las conversaciones, y se cumplió lo que me habían anticipado: llegaron los muebles en tiempo y forma”.

La obra

“La obra está muy avanzada; cuando le avisé a la directora que entre el jueves y viernes llegaría el mobiliario, se puso en acción con el personal auxiliar e incluso comunidad educativa de la misma escuela para limpiar las aulas y que quedaran, con su equipamiento, ya limpias y cerradas. A la escuela solo le faltan un tablero eléctrico y la inspección de gas; así que esperamos que se pueda inaugurar. Hay que tener en cuenta que las obras estuvieron 7 años paradas; y hubo vandalismo, deterioro… Fue difícil retomar la construcción, porque un edificio público en este estado de abandono tiene vicios de infraestructura, pero gracias a las gestiones del intendente y del jefe de Gabinete, y de la muy buena comunicación que tenemos con la Dirección de Infraestructura Escolar, se pudo lograr”, consideró Adobatto.

Más de 23 millones de pesos

Finalmente, la presidenta del Consejo Escolar detalló los trabajos que se estuvieron y se están haciendo durante el receso escolar con partidas extraordinarias que envió la Provincia, por 23.730.469 pesos, destinadas a reparaciones eléctricas y de gas, pintura, sustitución de aberturas y vidrios, arreglo de cubiertas, entre otras tareas de mantenimiento.

“En arreglo de cubiertas se trabajó en las escuelas 25, jardín 907, 910, 16, Técnica, Instituto 33, 21, en general reparándose filtraciones, canaletas, cubiertas de aulas y SUM, básicamente mantenimiento. En reparaciones eléctricas, se ha trabajado en la 54, 8, 15, 14, Jardín 901, recambiando llaves térmicas, luminarias; en aberturas y vidrios se invirtieron casi 1.200.000 pesos en el jardín 909, Escuela 20, 12, 54, entre otras; y en pintura, por alrededor de 1.470.000 pesos, se trabajó en las escuelas 31, Secundaria 1, CEC y 4, y con la cuadrilla municipal, en escuelas 3 y 4, todo para llegar en las mejores condiciones al inicio de este ciclo lectivo. Ahora nos abocaremos a todo lo que tiene que ver con calefacción y gas”, describió Adobatto.

Volver