Se habilitan las salidas de esparcimiento y la construcción en Tres Arroyos

8 mayo, 2020



El intendente Carlos Sánchez anunció hoy que se podrán llevar a cabo salidas recreativas en el distrito desde este sábado 9 de mayo, y podrán consistir en caminatas, trote, ciclismo recreativo e individual. También podrán salir los niños, siempre acompañados de mayores, pero no deberán acceder a comercios. Al mismo tiempo, anticipó que desde el lunes 11 quedará habilitada la labor de la construcción, con todos sus rubros asociados –electricidad, plomería, gas, vidriería, techos, entre otras-.



“Estas medidas se mantendrán siempre y cuando se respete la distancia social tal como lo recomiendan las autoridades sanitarias, y con la idea de circular, no juntarse ni agruparse en plazas ni llevar a los chicos a los juegos. Las caminatas podrán ser con un conviviente, los chicos acompañados por un mayor, y las salidas recreativas de ninguna manera podrán usarse para hacer visitas sociales, ni a familiares ni amigos, ni comerse un asado. Son para salir del encierro y poder tomar aire, pero siempre cuidando las recomendaciones que son fundamentales”, sostuvo el jefe comunal. Para estas salidas no habrá límite horario ni de distancia, y se apelará al autocontrol y responsabilidad de cada vecino.

“La responsabilidad es fundamental; hoy no tenemos ningún caso sospechoso pero eso no quiere decir que mañana no pueda haberlo”, enfatizó el jefe comunal.



Para frenar los efectos negativos del encierro

El secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, aseguró que se ponderaron los efectos que tiene la cuarentena y el confinamiento sobre la salud, y a la vista que en el distrito no hay circulación viral evidenciada y que incluso en el país esa circulación no es masiva, se decidió establecer las salidas recreativas. “Pero deben ser preferentemente individuales, niños con un solo progenitor y no en los juegos, que son zonas de contagio, ni tampoco con adultos mayores, para quienes también están destinadas estas salidas pero evaluando todos los riesgos y haciéndolo en forma individual. Las caminatas no deben incluir mandados y otras actividades sino sólo esparcimiento. Es muy importante el distanciamiento social, por lo menos a dos metros de otras personas, porque de esta manera evitaremos el contagio. Por supuesto es fundamental la higiene al salir y al entrar a casa. Y tener en cuenta que si hay un cambio en la situación epidemiológica, estas disposiciones se pueden retrotraer”, indicó.

En las plazas pero solos

El director de Deportes, Guillermo Orsili, completó los conceptos al señalar que “lo primero es el sentido común y la responsabilidad de las personas, que deben utilizar estas salidas con el fin recreativo. Desde el área de Deportes hemos dispuesto que haya profesores para recomendar a la gente que se acerque cómo utilizar este tiempo para trotar, caminar, pero siempre como sectores de circulación y con descansos individuales, no entre dos o tres bicicletas o en grupos de trote. Cada uno hará su rutina de manera individual”.

Orsili aseguró además que el resultado de estas nuevas medidas se evaluará en un ciclo de 14 días, y en función de eso se determinará si se abren más actividades o no.

La construcción, desde el lunes

También se anunció hoy que desde el lunes 11 de mayo se habilitará la construcción privada, con las mismas condiciones sanitarias –distanciamiento social, desinfección, barbijos- recomendadas para las salidas. Tras repasar la variedad de rubros asociados a la construcción que podrán trabajar (ver adjunto), el jefe comunal advirtió que “esto es muy importante porque se venía reclamando que este sector, que da tanto trabajo, pudiera volver a la actividad. Pero hay que recordar que no se puede compartir mate, y hay que evitar aglomerarse en los sectores donde se está trabajando. En las viviendas tipo no podrán ingresar al mismo tiempo más que dos o tres personas, por lo que se recomienda que cada construcción elabore un protocolo para cumplir con estas medidas”. Los que para trabajar deban trasladarse a otras localidades, deberán contar con el permiso para circular.

La idea también es observar cómo va a funcionar, porque “si hay desbande, habrá que volver todo para atrás. Y el Municipio tiene la potestad de clausurar una obra si estas medidas no se cumplen”, advirtió el mandatario.

Para la pesca, dijo Sánchez, habrá medidas la semana que viene, porque hay que evaluar cuestiones relativas al tránsito que genera la actividad, y también se aguardan las nuevas disposiciones nacionales en torno a la extensión de la cuarentena.

