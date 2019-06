Se habría utilizado la base de datos del CRESTA para sumar seguidores en redes sociales al candidato Gustavo Oosterbaan

El concejal Martín Garrido advirtió que en las últimas horas, algunos estudiantes del CRESTA han recibido la solicitud de seguimiento de Gustavo Oosterbaan, candidato a Intendente por CAMBIEMOS, a su cuenta de Instagram. Indicó que se sospecha que se ha utilizado la base de datos de alumnos de los, para un objetivo proselitista.



“La verdad es que uno intenta no sospechar de algunas cosas, pero no puede no remontarse a las elecciones del 2017, cuando Oosterbaan pega el portazo, renuncia a la Dirección del CRESTA, y denuncia públicamente el Intendente Carlos Sánchez, porque se le había solicitado la base de datos de los estudiantes para enviar una carta o e mail, de una manera proselitista o para incentivar el voto. Entonces, ante esto que comentan los estudiantes, por un lado se habla de transparencia y por el otro se hace lo mismo que en aquel momento”, sostuvo a LU24 Garrido.

El edil, consideró que “uno entiende que esa base de datos le ha quedado y por estas horas los está invitando a seguir su página. Esto no es ilegal, pero en definitiva está haciendo lo mismo que en su momento le criticó a Sánchez en el 2017. Nosotros criticamos esta utilización de los estudiantes del CRESTA”, remarcó.

Según relató a nuestra emisora Garrido fueron los mismos estudiantes que se comunicaron para informarlo de lo sucedido. “Había tres estudiantes haciendo un trabajo y al mismo momento recibieron los tres la invitación a su instagram y eso es lo que nos da la sospecha de la utilización de una base de datos. No es ilegal, pero queremos remarcar esto”.

En cuanto a la situación dada dentro del espacio peronista local que llevó a que sus dirigentes a no lograr armar una lista de unidad comentó: “Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para lograr la unidad. Algunos tuvieron que dar un paso al costado como Pablo Garate y Julio “Pity” Federico. Había que priorizar el colectivo; avanzamos hasta último momento y entiendo que no se logró. Un sector no estaba conforme con esta unidad y puso a disposición dentro del mismo espacio otra lista y ahora, debemos avanzar hacia el 11 de agosto con el objetivo de tener un intendente peronista a partir del 10 de diciembre. Hemos logrado una excelente lista, la lista nos parece excelente, en todo lo que estará a disposición de la lista”.

Por otro lado se refirió a la finalización en los próximos meses de su mandato como concejal y sostuvo: “me voy a ir con el pecho inflado de haber representado a todos los tresarroyenses. Hemos representado y hablado de todos los barrios y localidades y hemos dejado huellas que quedarán para siempre como el Consejo Municipal de Jóvenes, habiéndoles dado representación en la ciudad. Uno nunca se va y apoyaremos desde el lugar que corresponda”, sentenció.