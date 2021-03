Se hizo entrega de los subsidios correspondientes al Fondo Cultural y Turístico

8 marzo, 2021 Leido: 62

En un encuentro en el Centro Cultural La Estación, se hizo efectiva la entrega de los subsidios correspondientes a la segunda etapa del Fondo Cultural y Turístico, gestionada por el municipio ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Participaron de la entrega los diversos prestadores de servicios tanto culturales como turísticos, el Director de Turismo, Francisco Aramberri; la Directora de Cultura y Educación Noemí Rivas; el Secretario de Desarrollo Económico Matías Fhurer y el Intendente municipal Carlos Sánchez.

Francisco Aramberri, encargado de la Dirección de Turismo comentó en primer lugar que éstos fondos son “para la ayuda en este año que ha pasado, 2020, que con la pandemia ha sido difícil para todos llevar adelante, pero con estos subsidios que fueron lanzados de provincia y con la gestión del municipio, damos una ayuda para solventar todos los gastos que requiere una institución, una empresa, que dia a dia luchan para llevar adelante”. Asimismo, sostuvo que “éste catalogo ya tuvo un primer lanzamiento, y desde el área de Cultura y de Turismo, tratamos de ubicar a todos los prestadores que brindan no solo en Tres Arroyos, sino también en las localidades y principalmente en los destinos turísticos para poder darles una mano”.

Finalizando sus palabras, manifestó que “tendremos que trabajar para lo que viene y estamos a disposición de ustedes para poder ayudarlos y afrontar los meses que están entrando”.

Noemí Rivas por su parte, agrego que “estamos muy satisfechos de que pudimos dar respuesta a todos los proyectos presentados en las dos direcciones, se relevaron a más de 100 prestadores y agentes vinculados con la cultura”. También hizo hincapié en que el área de la cultura fue muy castigada durante la pandemia y “desde el Estado, recibieron una ayuda, y eso nos llena de satisfacción”.

El Intendente Municipal Carlos Sánchez, agradeció el acompañamiento del Secretario de Desarrollo Económico Matías Fhurer, para realizar la gestión de éste programa de Fondos para la Cultura y el Turismo, y sostuvo “tuvieron un parate casi absoluto, y ha generado mucho daño para la economía principalmente”. En ese sentido manifestó que “dentro de estas dos ediciones del subsidio, se han entregado casi 10 millones de pesos” y agregó “se trató de distribuir lo más equitativamente posible, de acuerdo a las necesidades de cada uno, seguramente no va a alcanzar”.

Para finalizar, el Intendente, hizo un balance de la temporada, que la califico como muy buena, coincidiendo con los balances que ya han realizado los delegados y el Director de Turismo, haciendo hincapié en que se eligió nuestras playas por la tranquilidad y la amplitud que permite el distanciamiento principalmente. Y reflexionó “en el fondo de todo esto, hace a un mejoramiento de todo Tres Arroyos, si ustedes pueden trabajar bien, a todo tres arroyos está bien”. “Esperemos seguir trabajando juntos, para poder salir adelante y sacar los problemas adelante” concluyó.

Por último, el Secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer indicó “no solamente es un subsidio, sino una gestión que realmente hay que cumplirla y hay que agarrarla, existen ayudas, pero si no está ordenado y la gestión de las diferentes áreas no se realizan de la forma correcta, esto sería posible de realizar”. Agradeció también a las direcciones de Cultura y Turismo y al equipo de trabajo de la Secretaria de Desarrollo Económico que hicieron lo posible para que este catálogo sea posible de implementar.

