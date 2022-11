Se inauguró la 19ª Fiesta Tradicionalista “Entre Asados y Relinchos”

10 noviembre, 2022

En el Centro Cultural La Estación quedó habilitada la edición 2022 de la Fiesta Tradicionalista “Entre Asados y Relinchos”, con la presencia de agrupaciones tradicionalistas, vecinos, concejales, integrantes del gabinete municipal, de la comisión organizadora y el intendente Carlos Sánchez.

En el inicio habló primeramente el presidente de la comisión, Fabián González, quien se refirió a las reuniones mantenidas durante los viernes a partir del mes de mayo, y expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron, haciendo tiempo “para poder avanzar en lo que íbamos a hacer”, según dijo.

Luego, el intendente Sánchez habló a los presentes y en su alocución manifestó: “Gracias a todas las instituciones y a cada uno de ellos que han abrazado esto que es nuestro, y pertenece a nuestra tierra, a nuestros antecesores y que hay que continuarlo, porque la vida continúa y creo que esto de la Tradición, de saber de dónde venimos y de cómo se hizo lo poco o mucho que tenemos, que hicieron a caballo, y de sol a sol; creo que aquel esfuerzo sirvió, y que el esfuerzo nuestro y de ustedes, sirva, para que puedan usar lo que dejamos nosotros”.

Hizo historia de cómo surgió la fiesta y manifestó que “cuando me tocó asumir la responsabilidad en la Municipalidad veía que las instituciones hacían cada uno eventos desde su lugar, y decidí que nos juntáramos, propuse ayudar, disponer, con mejores ideas; esta fiesta es la número 18; yo llevo 19 años y estoy convencido que el Estado, en todos los niveles debe acompañar, para saber, como digo, de dónde venimos, para entender a dónde queremos ir, esto es la Fiesta, la base, la unión para hacer tantas cosas”. La otra Fiesta importante es la Fiesta del Trigo, homenajeándolo, pero es muy importante lo que se logró acá, con mucho sacrificio, formar la comisión, crear el clima de trabajo para poder festejar el Día de la Tradición, el 10 de noviembre”.

“A veces hay que resignar horas de descanso, de familia, de trabajo, pero para hacer estas cosas no hay que tocar con la varita mágica, sino comprometerse, con sacrificio, esfuerzo y responsabilidad; me queda felicitar, alentar, porque todo esto tiene que continuar, hay que valorar el trabajo y no sentirnos defraudados. Se hizo lo que se pudo hacer lo mejor posible, no me cabe ninguna duda, llevamos 18 fiestas, y quiero reconocer el gran esfuerzo como tresarroyense a todos ustedes para poder sostener el Día de la Tradición. La fiesta va cambiando, la experiencia, la situación es distinta, deberemos estar atentos al tiempo, para poder ver si podremos hacer las actividades o suspenderlas el fin de semana, pero hoy contamos con los medios para poder preverlo”, expresó.

Sánchez recordó la primera edición, cuando este evento se hizo en el predio de la Fiesta del Trigo con la presencia de Argentino Luna, y las complicaciones del momento, y sostuvo que “a partir de ahí seguimos, es la adrenalina que tienen estas cosas pero las tenemos que resolver, estamos peleando todos juntos, muchas gracias”.

Seguidamente se presentaron escenas en la sala teatro por parte del Ballet Folklórico Municipal.

