Se inauguró la 21º Fiesta “Entre Asados y Relinchos” (audio y video)

22 noviembre, 2025

Una tarde soleada, con una brisa agradable; al fondo el fuego y el asador, y la paciencia del calor hacia la carne. Voces sobre la tradición y la identidad gaucha. Camisas, botas, cinturones, pañuelos. Un ritmo alegre y nostálgico. Un baile apasionado.

Así podría resumirse la inauguración de la 21º Fiesta “Entre Asados y Relinchos” que tuvo lugar en el Centro Cultural La Estación (CCE) este sábado. Un encuentro cálido, emotivo, donde los protagonistas mostraron su orgullo gauchesco.

Fabián González, presidente de “Entre Asados y Relinchos”, dialogó con LU24: “esto lo traemos desde nuestros bisabuelos, abuelos, se transmite de padres a hijos”. En este sentido, se refirió a una actualidad donde “lamentablemente las pantallas alejan, pero no hay que dejarlos, hay que de a poquito ir arrimándolos para que se acerquen”.

Durante el acto, González agradeció por la buena concurrencia e invitó a disfrutar del evento. También destacó la importancia de cada agrupación: la Sociedad Rural, la Tradicionalista El Zorro, Danzas y Espuelas, y la Virgen de Luján.

Posteriormente, tomó la palabra Tomás Paniga, Coordinador de La Estación, quien valoró el encuentro y aseguró que “la tradición nos atraviesa, por eso desde Cultura y el Municipio acompañamos este evento con el deseo de que sean muchos más”.

Para cerrar la jornada de hoy, el Cerro Siete Colores le puso ritmo y alegría al folclore y se realizó una pequeña peña con choripanes y carne.

La jornada continua este domingo por la mañana con el recibimiento delegaciones de la región, el Paseo Gaucho y un almuerzo criollo. Luego, a la tarde, en San Martin 2700 se desarrollarán las pruebas de riendas.

