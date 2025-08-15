Se inauguró la 26° Feria Nacional de Artesanos en el Polideportivo Municipal

Este viernes quedó oficialmente inaugurada la 26° edición de la Feria Nacional de Artesanos, que se desarrolla en el Polideportivo Municipal.

El acto de apertura contó con las palabras del intendente Pablo Garate y del director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco, quienes destacaron la importancia de este tradicional encuentro que reúne a artesanos de todo el país y se convierte cada año en un espacio de encuentro para toda la comunidad.

El intendente Garate expresó:

“Esta feria es mucho más que un paseo de artesanías: es un espacio cultural que nos conecta con tradiciones, con creatividad y con el esfuerzo de quienes, desde distintos rincones del país, nos traen su arte. Queremos que todos los vecinos la disfruten, porque es parte de nuestra identidad como ciudad”.

Por su parte, Rodríguez Blanco señaló:

“La Feria Nacional de Artesanos ya es un clásico en Tres Arroyos. Nos alegra ver la diversidad de propuestas y, sobre todo, la calidez con la que cada artesano comparte su trabajo. Invitamos a toda la comunidad a sumarse, recorrer los stands y vivir los espectáculos que acompañan este gran evento”.

La feria estará abierta hasta el domingo, ofreciendo una gran variedad de artesanías, espectáculos y un cálido ambiente para disfrutar en familia. La entrada tiene un costo muy accesible, mientras que niños, jubilados, pensionados y personas con discapacidad ingresan de manera gratuita.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a acercarse y ser parte de esta propuesta que ya es un clásico en el calendario cultural de Tres Arroyos.

