Se inauguró la Fiesta de la Lectura en San Cayetano

16 noviembre, 2022

“La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar”

En horas de la mañana, en la sala de Exposiciones del Espacio Cultural, se desarrolló el acto inaugural de la Fiesta de la Lectura, evento organizado por el equipo de Bibliotecarios, Jefatura Distrital, Biblioteca Bernardino Rivadavia y el Municipio de San Cayetano a través de las Direcciones de Educación y Cultura.

En sus palabras, el Intendente Gargaglione destacó el trabajo de todos los involucrados en el evento, “el cual es el reflejo del esfuerzo que hacen durante todo el año y durante los 12 años que se viene realizando esta fiesta”.

“Vamos a tener dos intensos y productivos días de interacción, de debate, de diálogo, de opinión. Gracias por seguir trabajando en pos de la lectura y la escritura”, culminó Gargaglione.

Por su parte, Inés Pérez, para quien ésta es su última edición como bibliotecaria en funciones, señaló que “son 12 años de llevar adelante este sueño compartido al que un grupo de bibliotecarios decidimos empezar a darle forma en una charla de café allá por el año 2010. Más tarde a este proyecto se sumaron la dirección de Cultura y Educación, Jefatura Distrital y este año la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia”.

“Estamos convencidos que, como dice nuestro lema de este año, leer abre puertas, muchas más puertas de las que imaginamos. Nos hacemos lectores porque alguien nos lee, porque alguien nos abre la puerta al mundo”.

Visiblemente emocionada y dirigiéndose a sus colegas, Inés finalizó sus palabras diciendo que “de un lado están los libros, el otro los lectores y en la mitad estamos los mediadores. Queridos mediadores, querido equipo, sea cual sea el vaivén de los tiempos, no abandonen este sueño, luchen por él y sigan abriendo puertas a través de los libros y de la lectura. Se los pide desde el corazón una niña que recibió y escuchó historias desde pequeña, que luchó por su sueño de ser bibliotecaria”.

Finalmente, la Inspectora jefe Regional, Graciela Lambrecht resaltó la tarea de los bibliotecarios, quienes son “los que primero reciben a los nuevos lectores y esas nuevas formas de leer, esos nuevos portadores de textos. Son los que han llevado a cabo en principio esta fiesta, la cual se fue ampliando y sobre todo destaco que es una fiesta que tiene contenido, sino no tendría sentido”.

Hablando de la situación que nos toca vivir, la referente de Educación señaló que “decimos que los chicos no leen, que no escriben; los chicos leen y escriben mucho, quizás no lo que nosotros queremos que escriban o lean, tienen otros portadores en este mundo interconectado. Este es un momento muy complejo donde las respuestas las tenemos quienes ocupamos distintos niveles de decisión. Esta es una gran ocasión para convencernos que, como dice Graciela Montes, leer vale la pena, que ser lector vale la pena, la lectura es un derecho y los invito a apropiarse de ese derecho”, finalizó.

Las actividades de la fiesta de la lectura comenzaron tal lo programado, con delegaciones de las distintas instituciones educativas participando de talleres, narraciones, y recorriendo los stands de exposición.



