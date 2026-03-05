Se inauguró la muestra de panaderías en la Fiesta Provincial del Trigo

En el marco de la 57° edición de la Fiesta Provincial del Trigo, quedó inaugurado un nuevo espacio dentro del predio: la muestra de panaderías, una propuesta que reunió a establecimientos de reconocida trayectoria de la ciudad y que puso en valor al trigo a través de uno de sus productos más emblemáticos.

El intendente Pablo Garate recorrió el sector junto a la coordinadora del CFI Ayelén Borda, interiorizándose sobre las distintas propuestas y proyectos presentados.

Uno de los momentos destacados fue la presentación del proyecto “Café de trigo” desarrollado por estudiantes de la Escuela Primaria N° 12, una iniciativa escolar que permitió mostrar al público un producto elaborado a partir de este cereal, en el marco de un trabajo educativo llevado adelante por alumnos de nivel primario.

Durante la actividad, el jefe de Gabinete, el director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, el coordinador del Parque Industrial y el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos realizaron la entrega de distinciones a los participantes de este nuevo espacio.

La muestra de panaderías se suma así como una propuesta innovadora dentro de la Fiesta Provincial del Trigo, celebrando el valor del cereal que identifica a la región y poniendo en primer plano el trabajo, la creatividad y la tradición de quienes lo transforman cada día en productos que forman parte de la mesa de los tresarroyenses.

