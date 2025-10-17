Se inauguró la nueva plaza en el Barrio Municipal

17 octubre, 2025 0

En una tarde llena de alegría, música y juegos, se inauguró la nueva plaza del Barrio Municipal, ubicada en la esquina de Neuquén y Charcas, un espacio que nació del sueño compartido de las infancias, adolescencias y familias del barrio.

La jornada, realizada este viernes 17 de octubre, contó con la presencia de vecinos que se acercaron a disfrutar del nuevo espacio, junto a representantes del municipio y de la Secretaría de Desarrollo Social, área desde la cual se impulsó la concreción de este proyecto.

Esta obra se enmarca en el programa Decisión Niñez 2024, una iniciativa que promueve la participación protagónica de niños y adolescentes en la definición de proyectos que mejoran su entorno y su calidad de vida.

El secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, expresó:

“Esta plaza es mucho más que juegos nuevos: es el resultado de escuchar a las infancias, de valorar sus ideas y de trabajar en conjunto para transformar esas ideas en realidad. Cuando los chicos ven que lo que soñaron se vuelve concreto, estamos fortaleciendo la participación y el sentido de comunidad”.

Por su parte, el intendente Pablo Garate destacó:

“Este espacio representa la Tres Arroyos que queremos construir: una ciudad donde todos puedan participar, disfrutar y sentirse parte. Hoy los chicos nos enseñaron que los sueños se cumplen cuando se trabaja en equipo”.

Con esta inauguración, Tres Arroyos sigue sumando espacios de encuentro, recreación y participación, fortaleciendo los lazos barriales y construyendo una ciudad más inclusiva, amigable y pensada para todas las edades.

Una plaza hecha realidad, un sueño compartido que hoy es de todo el barrio.

Volver