Se inauguró la Plazoleta de la República Árabe Siria (videos)

11 diciembre, 2021 Leido: 47

Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la “Plazoleta de la República Árabe Siria”, ubicada en calles Alvarado y Suipacha, en el Barrio Villa de las Américas de nuestra ciudad. El acto contó con la presencia del intendente Carlos Sánchez y funcionarios de su gabinete, integrantes de la comunidad siria, autoridades de la Comisión de Colectividades Extranjeras y vecinos. Hubo descubrimiento de dos placas, corte de cintas y presentación de grupos de danzas.

Guillermo Mohana, secretario de la Sociedad Siria, institución que recientemente cumplió 100 años, expresó el “profundo agradecimiento al Intendente Municipal por la creación de esta hermosa plazoleta, a la arquitecta Zulema Arrupe, a Sergio Inés y su equipo y a los integrantes de la Junta Vecinal del barrio que rápidamente se entusiasmaron con la propuesta”. Además, hizo un reconocimiento “a quien tuvo la idea y la visión del emplazamiento en este lugar, aunque lamentablemente ya no está con nosotros, Roberto Pissani”.

Por su parte, el intendente Carlos Sánchez dijo que “inaugurar estos espacios públicos, desde hace unos años, se ha hecho una costumbre. Debo agradecerles a quienes han trabajado y no puedo dejar de tener en la memoria cuando un día Guillermo Salim vino con la inquietud, representando a la comisión de la colectividad, e hice lo que habitualmente hacía y ya no puedo, agarrar el teléfono y marcar el número de Roberto Pissani. Inmediatamente estuvo conmigo y con Guillermo. Primero no sabíamos dónde hacerla y después surgió este lugar, idea que también trajo Roberto. Eso me da satisfacción por la plaza, pero es un recuerdo que me duele profundamente. Después de semejante tragedia, Sergio Inés y sus acompañantes dijeron ´la posta la tomamos nosotros desde la Municipalidad y vamos a hacer lo mejor posible´”.

Asimismo, contó que “la gente de la sociedad de fomento, sin dudar, dijo que sí cuando propusimos el lugar, se puso contenta y colaboró fuertemente en mejorar la idea. También tengo satisfacción porque me expresaron ´qué bien trabajaron los muchachos de la Municipalidad´. En ese sentido, se mostró orgulloso por tener una plaza más y porque “nuestros chicos nos hacen quedar bien en todos lados a donde van”.

El jefe comunal afirmó que “Tres Arroyos tenía está deuda con la colectividad, que le ha dado todo a nuestro distrito”, al tiempo que resaltó que “los hombres y mujeres que vinieron a la Argentina y descubrieron esta región se sacrificaron en todo tipo de trabajos, desde los más duros hasta los más intelectuales. Pareciera que la colectividad está distribuida estratégicamente en nuestra comunidad”.

“Muchas veces no nos damos cuenta que todas las colectividades nos dan una fuerza especial para que Tres Arroyos tenga una pujanza muy importante. Por eso este recordatorio para aquellos que vinieron sin nada a dar todo: esfuerzo, sacrificio y trabajo para poder mejorar la ciudad y el distrito”.

“Gracias a todos los que trabajaron en la plaza, a quienes tuvieron la idea, a la colectividad, a la sociedad de fomento, que puso un entusiasmo que ayuda muchísimo. Vamos a seguir manteniendo los espacios verdes como nos gusta a nosotros y como le gustaba a Roberto”, finalizó.

Volver