Se inauguró la temporada en Claromecó

5 diciembre, 2020 Leido: 292

Tras los imprevistos climáticos en el día de ayer, se concretó en la mañana de hoy la inauguración de la temporada estival en Claromecó.

En el acto tradicional, que comenzó a las 9:45 en la Oficina de Turismo de Claromecó, con modificaciones obvias por la situación de cuidados ante el coronavirus, se encontraron presentes funcionarios y empleados municipales con las maquinarias y vehículos a disposición de la villa balnearia para esta temporada, representantes de las fuerzas policiales, concejales vecinalistas, guardavidas, bomberos voluntarios, el Director de Turismo Francisco Aramberri, el delegado del Organismo Descentralizado Claromecó Julián Lamberti, y el intendente municipal Carlos Sánchez.



Las primeras palabras fueron a cargo del Delegado Julián Lamberti, quien resaltó en primer lugar que los preparativos para llegar al día de hoy fueron agitados, y calificó la última semana como “muy colorida en Claromecó, uno ha visto correr a los comerciantes, a los prestadores de servicios para llegar, a terminar sus comercios, a poner las mercaderías, a poder habilitar, para por fin poder abrir las puertas de los comercios, recibir a los turistas y comenzar la temporada”.

El funcionario a cargo del balneario hizo hincapié en que son cuatro los pilares para poder llevar a cabo una temporada eficaz, y éstos son “los prestadores de servicios, a los turistas, al sector privado y público que son los cuatro componentes de un destino turístico bien armado” y con un enorme agradecimiento, agregó “valoramos mucho a estos luchadores, el esfuerzo que le ponen y son una pieza muy importante a la hora de armar un destino turístico como Claromecó”.

Se dirigió especialmente a cada uno de éstos cuatro pilares y en el caso de los comerciantes, les pidió “aunque ya sabe, por lo que uno camina y consume en el pueblo, simplemente que atiendan con cordialidad, que respeten los protocolos, que cuiden los precios, que utilicen medios de pago, que intenten armar un servicio de envíos a domicilios y ventas por teléfono, y minimizar los contactos estrechos en los comercios que en verano puede ser un foco importante de contagio”.

En el caso de los turistas, Lamberti expresó “a los turistas queremos decirles también que los esperamos todo el año, que disfruten la localidad pero que respeten las normas, el tránsito, el código de banderas de los guardavidas, las zonas de cobertura de los guardavidas, donde bajar con las mascotas, donde pueden pescar y donde no” y también tener en cuenta que puede ser una temporada con riesgo de incendios, considerando los vientos y las altas temperaturas, por lo que ruega no hacer fuego, ni acampar en lugares no permitidos.

También agradeció a los empleados del corralón de la delegación, que trabajan arduamente para poder tener lista la localidad para los vecinos y turistas, y resaltó que “Claromecó no es fácil de mantener por el clima, vientos lluvias, y el trabajo de la semana se puede destruir en unos minutos”, por lo que para los empleados municipales todos los viernes son una nueva inauguración de temporada, para ofrecer a los turistas durante el fin de semana un Claromecó en condiciones.

No faltó el agradecimiento especial por parte del delegado a los guardavidas, quienes cuidan las vidas de los turistas en las playas, y les deseó una buena temporada.

Para finalizar, agradeció “al intendente por el apoyo incondicional, y al jefe de gabinete también” quienes siempre están colaborando ante las diferentes problemáticas que pueden surgir en la villa, junto con la disposición del resto del departamento ejecutivo municipal.

Lamberti, para dejar inaugurada la temporada aseguró que “vamos a dejar todo en la cancha” para ofrecerles a los turistas el Claromecó que se merecen.

Aramberri: “nuestras playas van a ser un potencial en esta temporada”

Al finalizar las palabras del Delegado, prosiguió el Director de Turismo Francisco Aramberri, quien en consonancia con lo que menciono Lamberti, resaltó el esfuerzo desde todas las áreas, y de todas las localidades balnearias para llegar a inaugurar la temporada. “Una temporada atípica pero que la tenemos que enfrentar” indicó Aramberri.

El funcionario municipal resaltó que a pesar de las condiciones para el desarrollo de la temporada estival que propone el coronavirus “nuestras playas van a ser un potencial en esta temporada” ya que “tenemos que ver el lado positivo, que es que va a venir gente que nunca vino antes” buscando un lugar en la naturaleza, tranquilo, con playas extensas, sin tanto aglomeramiento de gente. Entonces desde el lugar de anfitriones, Aramberri dijo que encontrando ese lado positivo habría que “usarlo como una inversión a largo plazo”. Por lo que desea que también “desde lo económico sea una temporada rentable para el habitante de Claromecó”.

Por otro lado resaltó la cantidad y la calidad de las construcciones que avanzan día a día en las tres villas balnearias, principalmente de gente que viene desde otras partes del país, y destacó el crecimiento que genera eso para las localidades.

También resaltó el esfuerzo que llevó llegar a que se pueda concretar la inauguración de la temporada, no solamente por los trabajos habituales que se realizan año a año, sino porque en los últimos meses, dada la pandemia “teníamos siempre una forma distinta de que el turista se maneje en nuestras localidades, pero hoy se concretó” indicó.

Aramberri, mencionó también “el trabajo de los médicos y profesionales de la salud”, silencioso y arduo que se viene realizando desde marzo y llamó a que la población no deje de tener en cuenta en el lugar que se encuentran, por lo que es importante recibir al turista cumpliendo los protocolos.

Expresó su agradecimiento por “el trabajo en conjunto con el secretario de seguridad para que los guardavidas tengan todos los materiales para poder trabajar en la temporada, y también un buen equipo de inspectores de transito”.

Al finalizar las palabras del Director de Turismo, se hizo la habitual entrega simbólica de indumentaria a guardavidas, para dar inicio a su actividad.

Volver