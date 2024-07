Se jubila el Delegado Regional de Ministerio de Trabajo provincial

Jorge Domínguez presentó este miércoles su renuncia como Delegado Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en Tres Arroyos, para acogerse a los beneficios de la jubilación.

En un comunicado enviado a LU 24, el funcionario resume su gestión e indica que “fueron 4 años largos en los que recorrí cerca de 130.000 km de mi zona. Agradecido de mis compañeros de trabajo a los que responsabilizo de mis aciertos. Las carencias que presenté fueron por mi exclusiva responsabilidad. Quedaron cosas por hacer que seguramente el próximo delegado podrá realizar al tener más apoyo que yo. No soy gremialista, por lo tanto sentí un vacío entre los gremios y mi gestión. No me quiero olvidar de agradecer a Alberto Ismael y Adriana Guerrero por haber confiado en mí persona. Estoy seguro que al menos no los defraudé. Envío un gran abrazo a todos los trabajadores de mi zona y pido disculpas por haber sido responsable de parar las obras provinciales (2) en Tres Arroyos y Monte Hermoso. Eso fue por defender al trabajador dado que las empresas no cumplían con las reglamentaciones vigentes y yo siempre estuve y estaré del lado del empleado”.

P.D. me puedo equivocar, pero jamás traicionar. Atte: Jorge Daniel Domínguez.

