Se jubiló Andrea

31 marzo, 2026 339

Andrea Carrera, profesora de la Secundaria 3 ubicada en Rocha 1180, se jubiló.

Sus colegas hicieron llegar a LU 24 un sentido mensaje deseándole que disfrute de estos nuevos momentos luego de haber desarrollado, más allá de su tarea específica, grandes amistades entre sus pares.

Dicen:

“Hoy comienza una nueva etapa en la vida de nuestra compañera Andrea Carrera.

Una de las personas que más honor hace a ese calificativo “compañera”.

Acompañar a sus colegas, a sus estudiantes, a las familias, es lo que ha sabido hacer a lo largo de estos más de 27 años.

Y no cualquier compañía, cuando Andrea te escucha, realmente lo hace y cuanto te habla, también.

Andrea, como suele decir de ella misma, es Andrea.

Con convicciones fundadas y valores firmes se está yendo de la escuela llevándose el cariño de los que estuvimos a su lado, siempre pensando que el todo es más que la suma de las partes, que trabajar en y para la comunidad es valioso en sí mismo y que la escuela pública es el lugar más indicado para ello.

Tus compañeros de la Escuela Secundaria N° 3 te deseamos lo mejor en esta nueva etapa”.

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