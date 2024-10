Se jubiló la Inspectora Jefe Regional Marina Moulia

“Tengo un cumulo de sensaciones y mucho agradecimiento al sistema educativo, recordando la evolución, desde las clases, luego con otras responsabilidades como Inspectora de Secundaria y luego me confiaron la conducción de la Región 21 por la gestión de Axel Kicillof”, dijo a LU 24 Marina Moulia, quien deja su cargo luego de casi dos décadas por haber llegado el tiempo de su jubilación.

“Durante la pandemia nos hizo crecer mucho como sistema, y hoy ya estamos dando otro paso, estoy contenta pero también añorando todo este tiempo; hace 17 años que me desempeño como Inspectora y con muchos lazos que me han permitido crecer, con toda la gente que aun no estando en el sistema actualmente son lazos que hacen que el trabajo dignifique, ya que nos relacionamos durante muchas horas”, afirma.

“Estuve casi 29 años como docente, cuando inicie los primeros pasos enseñé inglés en las escuelas cuando no era obligatorio hasta el 2006, y fui incorporando horas en las escuelas, entrar al sistema se fue incrementando y luego con las distintas etapas, me tocó la transformación del Polimodal, pensando en la Secundaria para todos y para todas y todavía hoy nos da algunas dificultades, procurando que todos estén en las escuelas, y compartimos todo lo que fue la pandemia para poder acompañar en los procesos por el impacto que tuvo en los jóvenes, que se notó, lo vivimos y lo acompañamos con propuestas destinadas también a los docentes, siento orgullo de esta gestión educativa que siempre está pensando en la mejora en la educación, con las reformas curriculares en lo técnico profesional o en la educación inicial, me enorgullece haber sido parte de este sistema que tiene una trama compleja, pero que a los docentes nos entusiasma”, describió.

De ahora en más

“Voy a recuperar familia y amigos porque con estas responsabilidades el trabajo re3queria que estuviera en primer lugar, por supuesto mi gran acompañamiento por entender mis ausencias. Estoy tratando de dejar todo en orden para que mi sucesora que seguramente dará continuidad por ser parte de mi equipo de trabajo, en cada uno de ellos, como Dorrego, Pringles, Benito Juárez, Tres Arroyos, con quienes pudimos trabajar para poder salir adelante”, relató.

El relevo

“Esto es un cargo político por lo que tiene que ver con las decisiones de la política educativa más allá de las propuestas sobre todo por la decisión de nuestro gobernador Axel Kicillof, pero me queda la confianza del rol a desempeñar en un rol complejo con la implementación y decisiones pero además de las cuestiones políticas por mi parte sigo militando en el peronismo, por lo que desde otro lugar voy a seguir estando presente”. Concluyó.

