Se juega la 6ª fecha del fútbol de Primera

9 octubre, 2021 Leido: 41

Se jugará – en fecha desdoblada por el feriado – la 6ª fecha del fútbol de Primera División, con cuatro partidos este domingo y dos el lunes, a partir de las 15:30. Tercera juega a las 13:30.



Domingo

Ciclista vs. Unión: Árbitro Dardo Espinosa. Asistentes: Matias Vidal y Daniel Codonio.

Once Corazones vs. El Nacional: Árbitro Iván Lazarte. Asistentes: Alan Ibarlucía y Francisco Jara.

Olimpo vs. Independencia: Árbitro José García. Asistentes: Mailén Vázquez y Mariano Ford.

Colegiales vs. Quilmes (Transmisión de LU 24): Árbitro: Terna de Bahía Blanca.

Lunes

Huracán vs. Boca (Transmisión de LU 24): Árbitro Luciano García. Asistentes: Marcial Frelis y Ezequiel Jara.

Villa vs. Garmense: Árbitro Aidán Codagnone. Asistentes: Pablo Martínez y Antonella Cortadi.

