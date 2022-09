Se juega la cuarta fecha de primera por tríos en bochas

28 septiembre, 2022

Comenzó el torneo de bochas de la categoría master mayores de 60 años que organiza la Asociación tresarroyense, con la participación de 6 equipos donde juegan a dos ruedas todos contra todos.

En la primera fecha Oriente como visitante le ganó a Club de Pelota 12 a 9. Huracán venció a Sociedad española 12 a 4 y Estudiantes derrotó a Echegoyen 12 a 7.

Mañana jueves se juega la segunda fecha: Huracán vs Club de Pelota, Sociedad Española vs estudiantes y Echegoyen vs Oriente. Continua el torneo de tríos de primera categoría divididos en dos zona con 8 equipos que ya tiene un partido adelantado donde Sociedad Española le ganó a Club de pelota 15 a 14 por la zona A completan Echegoyen recibe a Huracán B. Zona B Oriente vs Estudiantes y Claromecó vs Huracán A.

