Se juegan este fin de semana, los play off de hockey sobre césped femenino

Este sábado y domingo, en canchas de Cazadores y el TARHC, darán comienzo los play off de hockey sobre césped femenino.

El sábado, en 7ª categoría, en cancha de Cazadores, a las 10 horas se enfrentan Cazadores Vs El Nacional y a las 11:30 lo harán Huracán Vs TARHC. El 3° y 4º puesto se jugaran a las 13:30 y la final será a las 15 horas.



El día domingo, en cancha del TARHC, en 5ª categoría, se enfrentaran a las 10 hs TARHC Vs Huracán y a las 11:30 lo harán Cazadores Vs CEF 113. El 3er y 4º puesto se jugará a las 13:30 y la final a las 15 horas.

Los árbitros serán Nadin Balul y Ana Christensen. La mesa de control estará a cargo de Daniela Erdocia. Habrá servicio de cantina.