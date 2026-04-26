Se juegan los cuartos de final del especial de bochas

26 abril, 2026

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Se juegan los cuartos de final del especial de bochas

Continúa el Torneo Especial de Bochas de primera categoría que organiza Huracán , que comenzó en el día de ayer con la presencia de 16 jugadores divididos en 4 zonas.

Clasificación:

Zona A: Martín Aristain y Raúl Basualdo.
Zona B : Daniel Vittozi y Carlos Maldonado.
Zona C: Danilo Escobar y Sergio Álvarez.
Zona D : Miguel Belmar y Juan P. Notararigo.

Se juegan ahora los cuartos de final en cancha 1 de Huracán: Daniel Vitozzi y Carlos Maldonado y en cancha 2, Miguel Belmar y Raúl Basualdo.

A partir de las 13:30 en cancha 1 Martin Aristain y Sergio Álvarez y en cancha 2, Danilo Escobar y Juan Notararigo.

Se juegan los cuartos de final del especial de bochas
Se juegan los cuartos de final del especial de bochas