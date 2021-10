Se jugará la tercera fecha del torneo de Pelota Paleta

14 octubre, 2021

Este fin de semana, se jugará en el Club Huracán de Tres Arroyos la tercera fecha del torneo 2021 de Pelota Paleta. Los encuentros comenzarán a disputarse a partir de las 12:30 hs., los organizadores aconsejan a todas las parejas participantes presentarse 15 minutos antes del inicio.



Encuentros

Huracán de Tres Arroyos “B” vs. Garmense “B”

Alumni Juárez “B” vs. Club de Pelota Chaves “A”

Huracán de Tres Arroyos “A” vs. Garmense “A”

Alumni Juárez “A” vs. Alumni Juárez “C”

Equipos

Zona 1

Huracán de Tres Arroyos “B”: O’ Iery Jorge Carlos y O’ Iery Juan Ignacio

Alumni Juárez “B”: Garda Carlos y Berceche Matías

Club de Pelota Chaves “A”: Tosso Ezequiel Ivan y Carrera Carlos Oscar

Garmense “B”: Díaz Aldo y Zamora Agustín

Zona 2

Huracán de Tres Arroyos “A”: Rust Guillermo y Garberi Fabricio Alberto

Alumni Juárez “A”: Boyloustau Juan Pablo y Quiñones Gustavo

Alumni Juárez “C”: Palvi Juan Emilio y Bianchi Matías

Garmense “A”: Casco del Rio Agustín y Tirone Walter

