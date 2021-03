Se jugará mañana la tercera fecha del fútbol amateur

19 marzo, 2021 Leido: 124

Mañana se disputará la tercera fecha del torneo Preparación de fútbol que organiza la Liga Amateur en el complejo de SMATA con la participación de 11 equipos divididos en dos zonas.

En la cancha Nº 1, a las 14 horas, con transmisión de LU 24, se enfrentarán Metalúrgica Aguinaga vs el Gordo Fútbol Club, y a las 15:30 horas Construcciones El Nuevo Amanecer vs La 26.

En la cancha Nº 3, a las 14 horas, Sacachispas vs El Fortín; a las 15:30 horas Plomería Chacabuco vs La Tómbola; y a las 17 horas Aberturas Tomaselli vs Suspensión Camilo.

Tabla de posiciones

Zona 1: Sacachispas y Construcciones El Nuevo Amanecer 6, La 26 y La Tómbola 3, El Fortín y Plomería Chacabuco 0.

Zona 2: Metalúrgica Aguinaga 6, Construcciones Natal y El Gordo F. Club 3, Aberturas Tomaselli y Suspensión Camilo 0.

Jugadores suspendidos: Juan Rodriguez, de Sacachispas, 3 fechas, le restan cumplir 2; Gabriel Ocampo, de Suspensiones Camilo, 2 fechas; Emilio Ferrero y Gustavo Del Valle, de Plomería Chacabuco, 2 fechas; Alan Arias, de Plomería Chacabuco, 1 fecha; Cristian Maldonado, de Construcciones El Nuevo Amanecer, 3 fechas y Diego Cadena, de La 26, 2 fechas.

