Se jugó la última fecha del Hockey sobre césped

24 octubre, 2022

Se disputó la última fecha del torneo Regional tresarroyense de Hockey, y ahora se vienen los Play Offs en noviembre. TARHC recibió a Cazadores en la cancha sintética municipal y Huracán jugó en Necochea frente a Náutico y a Onas de Benito Juárez en Primera.

TARHC-Cazadores: 7ª: TARHC 1 -Cazadores 4, 6ª: TARHC 1- Cazadores 6, 5ª: TARHC 1-Cazadores 2, 1ª: TARHC 0 –Cazadores 3.

Náutico-Huracán: 7ª: Náutico 3-Huracán 1, 6ª: Náutico 0-Huracán 5, 5ª: Náutico 0-Huracán 3, 1ª: Onas (Juárez) 0-Huracán 3.

Así quedaron los Play Off: 5/11, 7ª: Cazadores-Huracán y Náutico-TARHC. 6/11 5ª: Cazadores-Náutico y Huracán-TARHC.

12/11: 6ª: Cazadores –Náutico y TARHC –Huracán.

13/11 1ª: Cazadores-Onas y Huracán-TARHC.

Los ganadores de cada Play Off serán los campeones del Clausura y en caso de no coincidir con el mismo campeón de la apertura habrá final del año, a disputarse el 26 de Noviembre.

