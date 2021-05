Se labraron actas a dos clubes de la ciudad por realizar eventos deportivos con presencia de público el fin de semana

3 mayo, 2021 Leido: 427

Las actividades deportivas están enmarcadas en ciertas restricciones y medidas sanitarias para poder llevarse a cabo, de acuerdo a la fase en la que se encuentre cada distrito. Tres Arroyos no es ajeno a éstas medidas, y Guillermo Orsili, Director de Deportes, comentó en LU24 sobre la situación actual en las diferentes disciplinas y si se están respetando los protocolos vigentes.

“Seguimos insistiendo en que se respeten las medidas establecidas de acuerdo a la fase en la que se encuentra nuestro distrito, que no prohíbe la práctica de deportes, pero si hay algunas restricciones en cuanto a número de participantes, competencias y demás, pero hay gente en Tres Arroyos, que no entiende o no quiere entender” sostuvo en primer lugar Orsili, haciendo referencia a los eventos que se realizaron el pasado fin de semana, que involucró a dos clubes de la ciudad, por lo que debieron ser sancionados por la Secretaría de Seguridad.

Así lo detalló el Director de Deportes municipal “desde la Secretaria de Seguridad, este fin de semana se han tenido que labrar algunas actas de infracción por incumplimiento, uno trata de no llegar a esto, trabajamos mucho con la gente, con los clubes e instituciones, tratando de trasmitir de la mejor manera qué es lo que se puede y que no se puede, entendiendo también a las instituciones que deben hacer para generar recursos, pero hoy es esta la forma que tenemos de practicar deportes, y tenemos que tratar de agiornarnos y respetar lo que se nos pide, porque son medidas provinciales, no las establece el municipio”. Y además expresó “son competencias de diferentes disciplinas, en este caso dos, y sobre todo por la permanencia de público observando esas competencias, porque está habilitada la práctica deportiva de hasta 10 personas, y lo que está prohibido es la presencia de público en esos espectáculos deportivos”.

Por otra parte, la restringida actividad en los gimnasios fue un rubro por demás complicado durante el 2020, y según indicó Orsili, actualmente “tenemos una sensación más que grata con los gimnasios, porque es gente que vive de esto pero entienden también la situación que estamos pasando, han entendido que trabajar con protocolo es la única manera de sostener la fuente laboral, y en esta etapa de la pandemia hemos recorrido gimnasio por gimnasio, hemos charlado con los propietarios, hemos establecido un aforo del 30% de acuerdo de la capacidad de cada uno de ellos y realmente hemos tenido un recibimiento de cada uno de estos espacios muy bueno, muy amable y con la mejor predisposición”.

Refiriéndose también a una temática que tiene que ver con los gimnasios y la pandemia, sostuvo que “por otro lado y por propio pedido de los propietarios de gimnasios, se está haciendo un trabajo de seguimiento, a aquellos gimnasios que están trabajando sin habilitación municipal, que los hay y muchos, tal vez en un garaje, o un salón” y agregó “estamos trabajando para que esta gente regularice esta situación y sea equitativo para todos”.

Para finalizar, aclaró sobre las actas labradas a quienes no cumplen con los protocolos o medidas preventivas indicadas por la Fase 3 y las autoridades provinciales “nosotros como Dirección de Deportes no tenemos la facultad ni la autoridad, para controlar ni para sancionar, ni para multar, sí hacemos un acompañamiento bastante fluido con todas las disciplinas deportivas, todas las instituciones y todos los barrios y tratamos de trasmitir este mensaje que es este momento el que tenemos que transitar, y es esto lo que se puede hacer, pero no somos nosotros el órgano de contralor” y en ese aspecto, expresó que “nosotros vamos a los gimnasios, pero no vamos a sancionar ni imponer nada, vamos a contarles cómo está el sistema sanitario en nuestro distrito y unificar un criterio para poder seguir trabajando”.

Específicamente con respecto a los clubes sancionados, concluyó “los clubes sabían por todos los medios cual era la situación, si un club realiza un torneo es porque tiene ganas de ir en contra de lo que estamos predicando hace 25 o 30 días, les explicamos de buena manera y así y todo se hace lo que no se puede hacer, entonces intervino Secretaria de Seguridad, y a partir de ahí cada uno es responsable de lo que hace y asumirá las consecuencias del caso”.

Volver