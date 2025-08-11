Se lanzó el programa “Un Lote para mi Familia”

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos se presentó el programa “Un Lote para mi Familia”, una iniciativa de desarrollo urbanístico destinada a facilitar el acceso a terrenos municipales para la construcción de vivienda única y familiar.

Tiene como objetivo convocar a vecinos de la ciudad a inscribirse para acceder, mediante sorteo público, a uno de los 109 lotes disponibles. El proceso es gratuito y transparente, y está dirigido exclusivamente a familias que no poseen propiedades ni hayan sido beneficiarias de planes de vivienda estatales.

En el marco de la presentación, el intendente Pablo Garate destacó:

“Este programa busca dar una respuesta concreta a familias de Tres Arroyos que sueñan con su casa propia. Queremos que el acceso a la tierra sea posible, justo y transparente, y que cada vecino pueda proyectar su futuro en nuestra ciudad”.

Requisitos principales:

Tener entre 21 y 65 años.

Residir en el distrito de Tres Arroyos por al menos 5 años.

No poseer inmuebles ni haber recibido planes de vivienda estatales.

Contar con ingresos suficientes para afrontar el pago del lote.

Presentar documentación completa, incluyendo declaraciones juradas, certificaciones de ingresos y garante.

Forma de pago:

Anticipo del 30% del valor del lote (equivalente a 11.100 módulos).

Saldo del 70% en hasta 48 cuotas mensuales, con un mínimo de 539,6 módulos por cuota.

La inscripción estará abierta del 14 de agosto al 14 de septiembre, y el sorteo se realizará el 7 de octubre. Podrá realizarse de forma presencial en la oficina de Desarrollo Territorial (Av. Rivadavia 1) o de manera digital a través de la web oficial de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Las consultas por el pliego podrán realizarse hasta el 12 de septiembre a las 12:00 hs.

Los beneficiarios deberán construir una vivienda única y familiar en el terreno adjudicado. El proceso será fiscalizado por escribano público, garantizando equidad, transparencia y legalidad en cada etapa.

