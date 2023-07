Se lanzó la convocatoria de un nuevo concurso de escritura en la Provincia: hasta $300 mil en premios

3 julio, 2023

A partir del pasado sábado 1 de julio inició la convocatoria para participar del Concurso de cuento Haroldo Conti, cuyo destinatario son jóvenes escritores entre 18 y 35 años de edad. Vale destacar que las personas que quieran ser parte, tienen tiempo de enviar su relato hasta el 15 de agosto. Enterate todos los detalles de cómo inscribirte en la nota.

El jurado en esta décima edición estará integrado por los escritores Ana María Shua, Alejandra Kamiya y Julián López, quienes seleccionarán a los trabajos vencedores. Vale destacar que además de premios económicos, habrá meciones especiales y se llevará a cabo una edición impresa de los cuentos elegidos a través de la editorial Ediciones Bonaerenses.

Cabe señalar que importantes escritores contemporáneos fueron parte del concurso bonaerense que se originó en 1996, entre ellos: Martín Kohan, Patricia Suárez, Juan Bautista Duizeide, Leopoldo Brizuela, Samanta Schweblin, Hernán Ronsino, Carlos Gamerro, Esteban López Brusa, Carlos Ríos, Ramón Tarruella, Juan José Becerra y Hernán Casciari. En sus casos, participaron de la final y algunos se consagraron del Concurso.

El evento de competición fue pensado y organizado por el Instituto Cultural de la Provincia junto al programa Buenos Aires Lectora. Con la participación de jóvenes bonaerenses, el concurso alcanza a los 135 municipios de la Provincia y ha tenido jurados como Samanta Schweblin, Felix Bruzzone, Mariana Enriquez y Patricia Ratto.

Para ser parte del concurso es necesario que los autores cumplan ciertos requisitos:

Tener entre 18 y 35 años.

Ser bonaerense.

Se deberá enviar un único cuento, de temática libre, original, inédito y que no esté premiado ni presentado a otro concurso pendiente de fallo. La entrega deberá ser en formato PDF, no exceder las 15 carillas y hasta 45 mil caracteres, con el espacio incluido. Tendrá que ser entregado en letra Cuerpo 12, Interlineado 1,5. El archivo deberá llamarse igual que el título de la obra y se utilizará un seudónimo para firmarla.

Los premios económicos serán para los 3 mejores cuentos elegidos según los jurados y además ser realizarán menciones especiales. No obstante, los premios son:

1er Premio $300.000

2do Premio $200.000

3er Premio $100.000

Las obras literarias serán enviados al correo [email protected] y colocar el asunto “Concurso Haroldo Conti 2023”. A su vez, en el cuerpo del mail se deberá agrega nombre, apellido, domicilio, nº de DNI, lugar de residencia, teléfono y título del cuento. Para encontrar las bases y condiciones y despejar cualquier duda, lo deberá hacer a través del siguiente enlace.

https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/cultura/archivos/BASES_Y_CONDICIONES.pdf

