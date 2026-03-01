Se largó el concurso de pesca del Club Echegoyen

Con la sirena de LU24, comenzó este domingo a las 10:00 el concurso de “6 horas a la Corvina de Mayor Peso” que organiza el Club Recreativo Echegoyen.

Con 5045 inscriptos anticipados, se espera una gran afluencia de pescadores que van a por la corvina que los lleve al podio y también a los numerosos premios que pone la institución “Bellocqera” por más de 280 millones de pesos y con 4 vehículos 0KM en disputa por su 20º edición.

También se pone en juego entre quienes se inscribieron hasta el viernes 20 del corriente mes, un Toyota Yaris 0 KM. Además. habrá un Toyota Hilux 4×4 para el sorteo de el total de los inscriptos.

Toda la información del concurso, a través de la labor de nuestros corresponsales, desde Claromecó en el aire de LU24 con el estudio móvil.

