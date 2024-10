Se largó el Gran Premio Histórico del ACA y pasará por Tres Arroyos

Este sábado se largó desde la sede del Automóvil Club Argentino el Gran Premio Histórico en conmemoración de su 120º Aniversario, el que transitará caminos de la provincia Buenos Aires, La Pampa hasta llegar a San Martín de los Andes, y en el regreso pasará por Tres Arroyos rumbo a la ciudad de Mar del Plata.

El Dr. César Carman, presidente de la entidad, habló con LU 24 para referirse a tan magna fecha, y también de la actualidad de la centenaria institución, y dijo que “estamos en la búsqueda de nuevos socios, no sólo manteniendo los actuales, y buscando a los màs jóvenes; lanzamos el servicio de alquileres de autos, con descuentos enormes, de hasta un cincuenta por ciento”, y resumió a su vez la historia del ACA y las diferentes prestaciones que brindan, las estaciones de servicio y los hoteles con que tradicionalmente uno puede encontrarse en diversos puntos del país.

El trayecto itinerante vuelve a los caminos sureños como lo hizo en las ediciones de 2010 y 2011. La etapa inicial llevará a los competidores a través de 285 Km desde CABA a Junín (provincia de Bs. As.); y en las posteriores jornadas hasta las siguientes ciudades cabecera: Santa Rosa (La Pampa el 19/10), Neuquén (el 20/10), San Martín de los Andes (prov. Neuquén del 21 al 22/10), Neuquén (el 23/10), Bahía Blanca (prov. Bs. As. el 24/10) y la llegada y premiación será en Mar del Plata (el 25/10) ciudad que este año celebra sus 150 años de vida.

Historia del Gran Premio Argentino Histórico

La Gran Carrera, como se denomina al GPAH, tuvo su primera edición de regularidad o promedio de velocidad impuesto en la primavera del año 2003. Surgió como una idea de recrear aquellas épicas carreras de velocidad y resistencia que dejaron su imborrable huella en el automovilismo argentino. Así, el ACA tomó la responsabilidad de homenajear a los legendarios Grandes Premios de Carretera, que organizados por él mismo se disputaron anualmente entre 1910 y 1975 a velocidad libre por las diversas rutas del país. Primero como categoría Fuerza Libre entre los años 1910 y 1936. Luego como Turismo Carretera desde 1937 a 1975, hasta incorporar a la popular categoría Turismo Standard entre 1957 y 1975 hecho que elevó la cantidad de participantes en una misma cita, por encima de los 400 vehículos.

Carman sobre Colapinto: “Está haciendo una carrera extraordinaria”

El presidente del ACA, César Carman, opinó sobre el presente y futuro de Franco Colapinto en la F! y sostuvo : “Tengo expectativas que pueda seguir el año que viene, pero la matemática me dice que es complicado porque los contratos están cerrados y creo que va a ser muy difícil en 2025, pero sí seguramente estará en 2026; no lo descarto, pero creo que es enorme su capacidad: si hace un año y medio, cuando Franco estaba en Fórmula 3 no lo creía”, está haciendo una carrera extraordinaria”.

